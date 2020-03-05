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Okullar arası Oryantring İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Oryantiring Küçükler-Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.02 Mart 2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Pistinde yapılan müsabakalara yıldız ve küçüklerde 117 sporcu katıldı.Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.Müsabaka sonuçları şu şekilde:Küçük Kızlar:1 - Berrin Ayrancı2 - Elif Ulu3 - Pembegül Dilci4 - İlaydanur OruçKüçük Erkekler:1 - Emircan Kızgın2 - Mehmet Efe Çötele3 - Göktuğ Bozkurt4 - Fatih AbalıYıldız Kızlar:1 - Melike Yılmaz2 - Reyhan Atmalı3 - Fatma Nur Duran4 - Esma Beril ÖnerliYıldız Erkekler:1 - Muhammed Çağrı Tapan2 - Ahmet Alptürk Aksakoğlu3 - Mehmet Çalışkan4 - Yakup BayramKüçük Kız Takımı:1 - Osman Neyire Akgöz OO2 - Zenger Güç OO3 - Şehit Osman Aydın OO4 - Dadaloğlu OOKüçük Erkek Takımı:1 - Osman Neyire Akgöz OO2 - Zenger Güç OO3 - Şehit Osman Aydın OO4 - Dadaloğlu OOYıldız Kız Takımı:1 - Yunus Emre Orta Okulu2 - Osman Neyire Akgöz OO3 - Zenger Güç OO4 - Dadaloğlu OOYıldız Erkek Takımı:1 - Osman Neyire Akgöz OO2 - Yunus Emre Orta Okulu3 - Özel Atlas Koleji OO4 - Zenger Güç OO

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Oryantiring Küçükler-Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.
02 Mart 2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Pistinde yapılan müsabakalara yıldız ve küçüklerde 117 sporcu katıldı.
Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.
Müsabaka sonuçları şu şekilde:
Küçük Kızlar:
1 - Berrin Ayrancı
2 - Elif Ulu
3 - Pembegül Dilci
4 - İlaydanur Oruç
Küçük Erkekler:
1 - Emircan Kızgın
2 - Mehmet Efe Çötele
3 - Göktuğ Bozkurt
4 - Fatih Abalı
Yıldız Kızlar:
1 - Melike Yılmaz
2 - Reyhan Atmalı
3 - Fatma Nur Duran
4 - Esma Beril Önerli
Yıldız Erkekler:
1 - Muhammed Çağrı Tapan
2 - Ahmet Alptürk Aksakoğlu
3 - Mehmet Çalışkan
4 - Yakup Bayram
Küçük Kız Takımı:
1 - Osman Neyire Akgöz OO
2 - Zenger Güç OO
3 - Şehit Osman Aydın OO
4 - Dadaloğlu OO
Küçük Erkek Takımı:
1 - Osman Neyire Akgöz OO
2 - Zenger Güç OO
3 - Şehit Osman Aydın OO
4 - Dadaloğlu OO
Yıldız Kız Takımı:
1 - Yunus Emre Orta Okulu
2 - Osman Neyire Akgöz OO
3 - Zenger Güç OO
4 - Dadaloğlu OO
Yıldız Erkek Takımı:
1 - Osman Neyire Akgöz OO
2 - Yunus Emre Orta Okulu
3 - Özel Atlas Koleji OO
4 - Zenger Güç OO

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Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aslı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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