Okullar arası Oryantring İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Oryantiring Küçükler-Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

02 Mart 2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Pistinde yapılan müsabakalara yıldız ve küçüklerde 117 sporcu katıldı.

Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Müsabaka sonuçları şu şekilde:

Küçük Kızlar:

1 - Berrin Ayrancı

2 - Elif Ulu

3 - Pembegül Dilci

4 - İlaydanur Oruç

Küçük Erkekler:

1 - Emircan Kızgın

2 - Mehmet Efe Çötele

3 - Göktuğ Bozkurt

4 - Fatih Abalı

Yıldız Kızlar:

1 - Melike Yılmaz

2 - Reyhan Atmalı

3 - Fatma Nur Duran

4 - Esma Beril Önerli

Yıldız Erkekler:

1 - Muhammed Çağrı Tapan

2 - Ahmet Alptürk Aksakoğlu

3 - Mehmet Çalışkan

4 - Yakup Bayram

Küçük Kız Takımı:

1 - Osman Neyire Akgöz OO

2 - Zenger Güç OO

3 - Şehit Osman Aydın OO

4 - Dadaloğlu OO

Küçük Erkek Takımı:

1 - Osman Neyire Akgöz OO

2 - Zenger Güç OO

3 - Şehit Osman Aydın OO

4 - Dadaloğlu OO

Yıldız Kız Takımı:

1 - Yunus Emre Orta Okulu

2 - Osman Neyire Akgöz OO

3 - Zenger Güç OO

4 - Dadaloğlu OO

Yıldız Erkek Takımı:

1 - Osman Neyire Akgöz OO

2 - Yunus Emre Orta Okulu

3 - Özel Atlas Koleji OO

4 - Zenger Güç OO

