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Okullar ne zaman kapanacak 2023? Karneler ne zaman, hangi gün dağıtılacak? MEB 2. dönem karne günü!

07.06.2023 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl okullar açılmadan önce eğitim takvimini yayımlıyor. Buna göre yaz, ara ve yarıyıl tarihleri belli oluyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2023? Karneler ne zaman, hangi gün dağıtılacak?

Okullar ne zaman kapanacak 2023? Karneler ne zaman, hangi gün dağıtılacak? MEB 2. dönem karne günü!

Karnelerin ne zaman dağıtılacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Yaz tatiline geri sayım devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlamış bulundular. Haziran ayına gelinmesiyle beraber yaz tatili tarihleri gündeme geldi. MEB daha önce konuya ilişkin tarihleri paylaşmıştı. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile tatil günleri...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, 16 Haziran 2023’de ise okulların kapanacağını belirtmişti. Buna göre karneler 16 Haziran'da dağıtılacak.

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YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okulların 16 Haziran 2022 Cuma günü kapanmasıyla beraber yaz tatili başlamış olacak.

MEB KAPAK YENİ

2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Okullarda 2023-24 eğitim öğretim dönemi 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.


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