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Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman? MEB ile 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimi!

03.10.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar Eylül ayı itibarıyla eğitime kaldığı yerden devam ediyor. Bu gelişmenin ardından birçok öğrenci arama motorlarında "Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman?" şeklinde sorgulamalarını sürdürüyor. MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlamış bulundular. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman? MEB ile 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimi...

Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman? MEB ile 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimi!

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu okulların eğitim ve öğretime başlaması ile beraber birçok öğrenci ve okul çalışanı tarafından merak konusu oldu. Bunun yanında ara tatil ve yarıyıl tatilleri tarihleri de merak edilen bir diğer konu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri konuya ilişkin açıklamaları takip ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim tatil tarihleri ile ilgili açıklaması sonrası tüm tarihler netleşti. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile ara ve yarıyıl tatil günleri...

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını belirtmişti.

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BU YIL İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili olan kasım ara tatili, 14 Kasım Pazartesi günü başlayıp 18 Kasım Cuma 2022 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17 Nisan Pazartesi günü başlayıp 20 Nisan Perşembe 2022 tarihinde sona erecek.

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2022 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarı yıl tatili 23 Ocak Pazartesi günü başlayıp 3 Şubat Cuma 2023 tarihinde son bulacak.

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