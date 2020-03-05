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Okullar, Süleymanpaşa Belediyesiyle daha anlamlı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.03.2020 17:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okullar Hayat Olsun” projesini Süleymanpaşa’da hayata geçirerek yine bir ilke imza attı.Gençlerin hayal güçlerini geliştirerek zenginleştirmek, kendileri ve Süleymanpaşa ile alakalı yeni hayaller kurmalarını sağlamak, öğrencileri kültür, sanat ve edebiyat dünyasının kendini kanıtlamış önemli isimlerinin tecrübelerinden yararlandırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada Süleymanpaşa Belediyesi bir dizi etkinlik planlaması yaparken ilk etkinlik Dr.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okullar Hayat Olsun” projesini Süleymanpaşa’da hayata geçirerek yine bir ilke imza attı.
Gençlerin hayal güçlerini geliştirerek zenginleştirmek, kendileri ve Süleymanpaşa ile alakalı yeni hayaller kurmalarını sağlamak, öğrencileri kültür, sanat ve edebiyat dünyasının kendini kanıtlamış önemli isimlerinin tecrübelerinden yararlandırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada Süleymanpaşa Belediyesi bir dizi etkinlik planlaması yaparken ilk etkinlik Dr. Şeref Akbaba ile edebiyat söyleşileri “İletişim Edebiyat” adı altında Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi.
Başkan yüksel’e teşekkür etti
Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansın açılış konuşmasını Okul Müdürü Rıdvan Dinç gerçekleştirdi. Süleymanpaşa Belediyesi’nin özellikle gençler için etkinlikler planlamasının oldukça sevindirici olduğunu, bu etkinliklerin ilkinin Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılmasından dolayı gurur duyduğunu dile getiren Okul Müdürü Rıdvan Dinç, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür ederek sözü Dr. Şeref Akbaba’ya bıraktı.
Okumanın önemine değindi
Yaklaşık bir buçuk saat süren konferansta Dr. Şeref Akbaba öğrencilere kitap okumanın öneminden bahsederken okuyacakları eserlerin öğrencilerin gelişiminde ve ufuklarının açılmasında büyük etkisi olacağını vurguladı. Akbaba, konferans boyunca edebiyatın her şeyden bağımsız bir dal değil aksine her şey olduğunun altını çizerek tiyatrodan sinemaya kadar birçok alanı kapsadığını, hayatın her safhasında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.
Öğrencilerin ve öğretmenlerin ilgiyle takip ettiği konferans projenin doğruluna işaret ederken konferans sonunda Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel adına Dr. Şeref Akbaba’ya çiçek ve plaket takdim edildi.
Süleymanpaşa Belediyesi’nin öğrencilere yönelik mart ayı kültür sanat etkinlikleri şöyle: “5 Mart Perşembe 10.00 - 12.00 / Seminer: Teknoloji ve Yapay Zeka Seminerleri / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 5 Mart Perşembe 14.00 / Söyleşi: Yasin Dallı ile spor söyleşileri “Hayallerinin Peşinden Koş” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 12 Mart Perşembe 10.00 - 12.00 / Seminer: Teknoloji ve Yapay Zeka Seminerleri / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 19 Mart Perşembe 10.00 - 12.00 / Seminer: Teknoloji ve Yapay Zeka Seminerleri / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 20 Mart Cuma 10.30 / Söyleşi: Dr. Bahtiyar Aslan İle Edebiyat Söyleşileri “Yaratılış Yolculuğu” / Tekirdağ Anadolu Lisesi, 21 Mart Cumartesi 13.00 - 15.00 / Müzikal Çocuk Oyunu: Alaaddin’in Sihirli Lambası / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 26 Mart Perşembe 10.00 - 12.00 / Seminer: Teknoloji ve Yapay Zeka Seminerleri / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 26 Mart Perşembe 13.00 / Liselerarası Tiyatro Oyunları Yarışması: “Şanlı Tarihini Sahneye Taşı” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 27 Mart Cuma 16.00 / Liselerarası Tiyatro Oyunları Yarışması: “Şanlı Tarihini Sahneye Taşı / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 28 Mart Cumartesi 13.00 - 15.00 / Müzikal Çocuk Oyunu: “Nasreddin Hoca Çocukların Dünyasında” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 29 Mart Pazar 13.00 - 15.00 / Müzikal Çocuk Oyunu: “Nasreddin Hoca Çocukların Dünyasında” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi.”

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