Okullarda aidat toplanmasıyla ilgili önemli uyarı

Sünnetçi, konuyla ilgili yaptığı eğitim ve öğretim dönemin başlamasıyla birlikte açıla okullarda öğrenciler ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla bazı veliler sosyal medya başta olmak üzere bazı online platformlarda aidat topladığını öne sürerek duruma tepki gösterdiler. Artan şikayetler üzerine açıklama yapan Sünnetçi, okullarda aidat toplanmaması yönünde bakanlığın uyarısının olduğunu hatırlatarak, “Temel eğitim vere okullarımızda aidat toplanması yasaktır. Sadece anasınıflarında bakanlığın öngördüğü gibi yemek ücretleri vardır. Onun dışında para toplanması olayı yasaktır” dedi.

