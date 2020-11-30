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Okullarda görevli TYP personeli Sağlık Müdürlüğünde görevlendirilecek

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.11.2020 11:23 | Son Güncelleme

Okullarda görevli TYP personeli Sağlık Müdürlüğünde görevlendirilecek

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Toplum Yararına Program (TYP) personelinin Sağlık Müdürlüğüne aktarılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar hakkında bilgi verildi.

Kent genelinde vakalarda artış yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Okulların kapalı olduğu süreçte TYP kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünde istihdam edilen personelin, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu kadarının İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine geçici aktarılarak hastanelerde temizlik ve filyasyon personeli olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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