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  4. Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

SİNOP HABERLERİ  | 17.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Türkeli ilçesinde, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.Türkeli ilçesinde, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan bin 945 öğrenci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tamamlanmasıyla tatiline girdi.

Türkeli ilçesinde, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Türkeli ilçesinde, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan bin 945 öğrenci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tamamlanmasıyla tatiline girdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Akçabük İlk ve Ortaokulunda karne töreni düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuz Tatar, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk katıldı. Törende, öğrencilere karneleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
İlçe protokolü, Akçabük İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin mutluluklarını paylaştı. Neşeli diyalogların yaşandığı törende, karne ve başarı belgelerini dağıtan Kaymakam Konak, yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirmeleri ile ilgili öğrencilere önerilerde bulundular.

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