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Okullarda temizlik çalışması yapılıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.09.2020 15:44 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüsten dolayı bu yıl sadece ilkokul 1.

Okullarda temizlik çalışması yapılıyor

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüsten dolayı bu yıl sadece ilkokul 1. sınıf ile okul öncesi öğrencileri için başlatılan yüz yüze eğitimin ilk gününden bu yana okullarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta açılan ve şimdilik sadece ilkokul 1. sınıf ile okul öncesi öğrencileri için başlatılan yüz yüze eğitimin ilk gününden itibaren çalışmalara devam ettiklerini söyleyen yetkililer, tek gayelerinin öğrencilere temiz bir ortam sunmak olduğunu dile getirdi.
Şehir genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarının yanında okullarda gerçekleştirilen çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla başladıklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, dönüşümlü olarak tüm okullarda bu temizlik çalışmasını yapacaklarını belirtti.

Okullarda temizlik çalışması yapılıyor

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