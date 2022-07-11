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Okulların teknolojik imkanları geliştiriliyor

11.07.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Özer, FATİH Projesi kapsamında, 1320 bilgisayar teknolojileri laboratuvarının kurulumunu tamamladıklarını, okullardaki etkileşimli tahta sayısının 522 bin 691'e ulaştığını, 420 adet 3D yazıcının da bilgisayar teknolojileri laboratuvarlarına kurulduğunu duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenme süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklendiğini belirterek, FATİH Projesi kapsamında, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde, 47 bininin daha kurulumunun tamamlanmasıyla, okullardaki etkileşimli tahta sayısının 522 bin 691'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Özer, okulların teknolojik imkanlarını geliştirmek için tüm desteklerin seferber edildiğini vurguladı.

Öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için okulları teknolojik olarak donatmaya devam edeceklerini vurgulayan Özer, "Bu kapsamda etkileşimli tahtaların verimli kullanımı için 20 bin adet SSD diskin değişimi yapıldı. 11 ilde 27 meslek lisesinde faaliyette olan Etkileşimli Tahta Destek Noktası sayısı, 81 ilde 127 okula çıkarıldı." bilgisini verdi.

Özer, bini "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" kapsamında olmak üzere 1320 adet bilgisayar teknolojileri laboratuvarının kurulumunu tamamladıklarını, bu laboratuvarlar için 24 bin masaüstü bilgisayar seti kurulumunu da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, "FATİH Projesi kapsamında, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde, 47 bin etkileşimli tahta kurulumu tamamlanarak, okullardaki etkileşimli tahta sayısı 522 bin 691'e ulaştı." bilgisini paylaştı.

Öğrencilerin üç boyutlu düşünme ve tasarım becerilerini geliştirmeleri amacıyla FATİH Projesi kapsamında, 420 adet 3D yazıcının, bilgisayar teknolojileri laboratuvarlarına kurulduğunu da belirten Özer, kronik rahatsızlığından dolayı okula devam edemeyen öğrencilere 6 bin 500 tablet bilgisayar seti dağıtıldığını, her bir tablet bilgisayara öğrencinin okul türüne uygun içerik yüklendiğini dile getirdi.

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