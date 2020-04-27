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Okulu özleyen liseliler akranlarına moral için klip çekti

TRABZON HABERLERİ  | 27.04.2020 11:06 | Son Güncelleme

Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencileri, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla günlerini kendileri gibi evlerinde geçiren akranlarına moral vermek için okul müdürleri ve müzik öğretmenlerinin desteğiyle "Güzel Günler Göreceğiz" şarkısının sözlerini değiştirerek klip hazırladı - Okul Müdürü Tuncay Beşel: - "Öğrencilerimiz, müzik öğretmenimizin öncülüğünde evlerinde çektikleri videolarla motivasyonlarını artırarak kendilerini geliştirmeye devam ediyor"

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da bir grup lise öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla kendileri gibi evde kalan akranlarına moral için klip çekti.

Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencileri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından evlerinde uzaktan eğitimle derslerine devam ederken, bir yandan da çeşitli sosyal aktiviteler yapıyor.

Bu kapsamda kendileri gibi evde kalan akranlarına moral vermek isteyen öğrenciler, okul müdürü Tuncay Beşel ve müzik öğretmeni Ayşe Tunç Akın'ın desteğiyle klip çekmeye karar verdi.

Müzik öğretmeni Akın, "Güzel Günler Göreceğiz" adlı şarkının bestecisi Alp Murat Alper'le iletişime geçerek, sözlerinde güncel duruma göre değişiklik yaptıkları şarkıya klip çekmek üzere izin aldı.

Evlerinde kendi imkanlarıyla kamera karşısına geçen lise öğrencilerinin bir kısmı enstrüman çaldı, bir bölümü de şarkıyı seslendirdi. Akın'ın eşi ve kızının da yer aldığı klipte "evde kal" çağrısında bulunuldu.

Okul müdürü Tuncay Beşel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle öğrenciler ve öğretmenlerin eğitime bir süredir sanal ortamdan devam ettiğini söyledi.

Salgının toplumun her kesimini etkilediğine işaret eden Beşel, "Bu olumsuz etkileri en aza indirmek ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek için farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Trabzon Merkez Fen Lisesi olarak teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak öğrencilerimizin, akademik çalışmaların yanında bedensel ve ruhsal yönlerini düşünerek videolar hazırlıyoruz." dedi.

Beşel, kliple öğrencilerin ve öğretmenlerin moral kazandıklarını ifade ederek, öğrencilerin, müzik öğretmeni öncülüğünde evlerinde çektikleri videolarla motivasyonlarını artırarak kendilerini geliştirmeye devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin bu zor günlerden de zaferle çıkacağına inandıklarını vurgulayan Beşel, o zamana dek evde kalınması gerektiğini dile getirdi.

-"Öğrencilerim kendi imkanlarıyla klip çekti"

Müzik öğretmeni Akın ise Beşel'in önerisi üzerine eşiyle klibin altyapısını hazırladıklarını belirterek, "Eşimle keman ve piyano çalarak, şarkının bir bölümünü seslendirdik. Videomuzu çektik. Öğrencilerim de evlerinde şarkıyı seslendirerek videolarını çektiler. Sürecin tamamlanması bir hafta sürdü." diye konuştu.

Akın, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan öğrencilere söyledikleri şarkıyla moral vermek istediklerini ifade ederek, "Öğrencilerim, klip fikrini çok güzel karşıladılar. Daha önce de okulumuz bünyesinde yaptığımız klipler vardı ancak evde kendi imkanlarıyla çekmeleri farklı bir deneyim oldu. Çekilen görüntüleri, sinema ve televizyon bölümü öğrencisi yeğenim klip olarak hazırladı." dedi.

Öğrencilerin çektikleri klibin şarkı sözleri de şöyle:

"Güzel günler göreceğiz çocuklar/Sabredin okullarımıza döneceğiz/Güzel günler göreceğiz çocuklar/Okul zilleri çalınca sevineceğiz

Zamanımızı verimli kullanıp/Kitaplar okuyup oyunlar oynayıp/Uzaktan eğitimimizi tamamlayıp/Okullarımıza sağlıkla döneceğiz

Çocuklar inanın inanın çocuklar/Güzel günler göreceğiz güneşli günler/Evlerimizde kalıp sağlıklı olursak/Güzel günler göreceğiz güneşli günler."

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