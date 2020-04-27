Okulu özleyen liseliler akranlarına moral için klip çekti

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da bir grup lise öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla kendileri gibi evde kalan akranlarına moral için klip çekti.

Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencileri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından evlerinde uzaktan eğitimle derslerine devam ederken, bir yandan da çeşitli sosyal aktiviteler yapıyor.

Bu kapsamda kendileri gibi evde kalan akranlarına moral vermek isteyen öğrenciler, okul müdürü Tuncay Beşel ve müzik öğretmeni Ayşe Tunç Akın'ın desteğiyle klip çekmeye karar verdi.

Müzik öğretmeni Akın, "Güzel Günler Göreceğiz" adlı şarkının bestecisi Alp Murat Alper'le iletişime geçerek, sözlerinde güncel duruma göre değişiklik yaptıkları şarkıya klip çekmek üzere izin aldı.

Evlerinde kendi imkanlarıyla kamera karşısına geçen lise öğrencilerinin bir kısmı enstrüman çaldı, bir bölümü de şarkıyı seslendirdi. Akın'ın eşi ve kızının da yer aldığı klipte "evde kal" çağrısında bulunuldu.

Okul müdürü Tuncay Beşel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle öğrenciler ve öğretmenlerin eğitime bir süredir sanal ortamdan devam ettiğini söyledi.