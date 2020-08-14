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Okulun kömür deposunu fitnes salonu yaptılar

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.08.2020 20:32 | Son Güncelleme

Manyas’ın Salur mahallesinde bulunan Mesleki Teknik Anadolu lisesinde öğretmen ve öğrenciler ortak bir çalışma ile okulun kömür deposunu fitnes salonu yaptılar.Manyas’ın Salur mahallesinde bulunan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri birlikte okulun kalorifer kazanı yanındaki kömür deposunda tadilat yaparak, fitnes salonu haline getirdiler.

Manyas’ın Salur mahallesinde bulunan Mesleki Teknik Anadolu lisesinde öğretmen ve öğrenciler ortak bir çalışma ile okulun kömür deposunu fitnes salonu yaptılar.
Manyas’ın Salur mahallesinde bulunan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri birlikte okulun kalorifer kazanı yanındaki kömür deposunda tadilat yaparak, fitnes salonu haline getirdiler. Salonun içerisini de çeşitli spor aletleriyle donatan okul yönetimi, yeni öğretim yılında öğrencilerine sürpriz olarak sunmayı amaçlıyor. Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç, zorlu bir pandemi süreci geçirdiklerini, öğrencilerin okul özlemlerini de göz önüne alıp, onlara güzel bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, öğrencilerin kışın beden eğitimi derslerini burada yapacaklarını, bunun dışında ki zamanlarda yatılı öğrencilerinin akşam mesai sonrası buradan yararlanacaklarını söyledi. Okul Müdürü Kılıç, gençliği kötü alışkanlıklardan korumak, kollamak için öğrencilerin dışında ki gençleri de fitnes salonunda ağırlamayı düşündüklerini belirtti.

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