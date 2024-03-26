Olaylı derbi hakkında 'ceza indirimi' sözleri dikkat çekti! Avukat Dr. Rezan Epözdemir: Ceza almamaları mümkün değil

Sahanın karıştığı ve olaylı biten Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin yankıları sürüyor. Derbi sonrası hukuki süreç de gündemde. Son olarak Avukat Dr. Rezan Epözdemi Fenerbahçeli futbolcuların ceza alıp almaması konusuna değindi.

"'YASAL SAVUNMA' NEDENİYLE CEZA VERİLMEMESİ TALEP EDİLİYOR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Epözdemir şunları kaydetti:

Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin olarak Fenerbahçeli futbolcuların yaptıkları ihlallerle ilgili meşru müdafaa yani " yasal savunma" nedeniyle ceza verilmemesi talep ediliyor, temel savunma bu. Meşru müdafaa kurumu Türk Ceza Kanunu'nun 25. Maddesinde ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir sebep olarak düzenlenmiş olup, ceza kanunun aksine Futbol Disiplin Talimatında meşru müdafaa düzenlenmemiştir.

"CEZALARI İNDİRİLEBİLİR"

Yalnızca Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. Maddesinde " Haksız Tahrik " cezada indirim sebebi olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla Fenerbahçeli futbolcuların gerçekleştirdikleri ihlallere ilişkin olarak meşru müdafaa savunması yaparak ceza almaması hukuken ve fiilen mümkün değildir, ancak koşulları varsa 12. Madde uyarınca haksız tahrik nedeniyle cezaları indirilebilinir.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





