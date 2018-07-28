Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a geri dönmek için ilk teması kurduğu iddia edildi

Siyah-Beyazlı formayı 2012-17 sezonları arasında sırtlayan Olcay Şahan, 2017 yılının ara transfer döneminde 200 bin Euro karşılığında Trabzonspor’un yolunu tutmuştu. Bordo-Mavililer’de 1,5 sezonda 50 karşılaşmaya çıkıp 6 gol ve 13 asistlik performans sergileyen tecrübeli kanat oyuncusunun Beşiktaş’a geri dönüş yolunda olduğu ortaya çıktı.
Trabzonspor’la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli ismin, Beşiktaş Yönetimi’nden geri dönmek için talepte bulunduğu ve tarafların görüşmelere başladığı öğrenildi.
Kararı Güneş verecek
Trabzonspor’da yeni yönetimin mali olarak küçülmeye gitmesi sebebiyle maaşında indirim istenen oyuncular arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcunun, bu durumdan dolayı ayrılık kararı aldığı konuşuluyor. Olcay’dan gelen bu isteğin ardından konuyu teknik direktör Şenol Güneş’e danışma kararı alan Beşiktaşlı idarecilerin, deneyimli hocayla yapılacak görüşmenin ardından başarılı futbolcuyla ilgili olarak kararı vereceği kaydedildi.
Hem kanat hem 10 numara
Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Orkan Çınar’ın kiralanmasının planlanması sonrasında Beşiktaş’ta kanat bölgesinde; Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Gökhan Töre kalıyor.
Olcay’ın, kanat hattına ek olarak 10 numara bölgesinde de forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
Fikret Orman: Kapımız ona açık
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a transferinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada yıldız isme geri dönüş kapılarının her zaman açık olduğunu belirtmişti. Orman, “Olcay’ı gözümüzün nuru kadar severiz. Burası Olcay’ın evi, istediği zaman kapımız ona açık” ifadelerini kullanmıştı.
(Fanatik)
Beşiktaş Enzo Roco transferini açıkladı!
Fatih Terim: Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim!
Çin kulübü Vida için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew imzayı attı
Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok
Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi
Fenerbahçe'den Devler Ligi için Janssen hamlesi!
TRT muhabirini karakoldan Fatih Terim fotoğrafı kurtardı
Wanda Nara ve Maradona'nın 12 yıl önce aşk yaşadığı iddia edildi!
Trabzonspor, Castillo'yu Tijuana'ya sattığını açıkladı
Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?
Juventus, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro ödemiş
Beşiktaş'ın istediği yıldız dünya devine gitti!
Atletico Madrid bombayı patlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum