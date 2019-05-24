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Olcay Şahan Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.05.2019 19:38 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Olcay Şahan dönemi sona erdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Olcay Şahan, Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Olcay Şahan Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı

Trabzonspor'da bu sezonun kayıp isimlerinden Olcay Şahan, bordo-mavili ekibe veda ettiğini açıkladı.

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Trabzonspor'da elinden geleni yaptığını kaydeden Olcay, "Geldiğim ilk günden bugüne Trabzonspor formasını onu ve gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde, feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde, kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Olcay Şahan, Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta şans bulmuş ve takımına 2 gol, 5 aasist katkısı vermişti.

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