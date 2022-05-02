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  4. OlduBil, 5 milyon TL'lik ramazan kolisini dijitale taşıdı

OlduBil, 5 milyon TL'lik ramazan kolisini dijitale taşıdı

02.05.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven: - "Dijital Ramazan yardımı uygulaması sayesinde kurum ve kişiler, birçok ek maliyet ve zamandan tasarruf ediyor. Koliler içinde yer alacak malzemelerin satın alınması, hazırlanması, taşınması gibi maliyetleri ortadan kaldırdık"

İSTANBUL (AA) - OlduBil, bu yıl ilk defa ramazan kolilerini dijitale taşıdı ve çok sayıda şirketin 6 bini aşkın çalışanına 5 milyon TL'yi aşan yardımlarını online ortamda ulaştırdı.

Limak Şirketer Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla birlikte Türkiye'de artık bir gelenek haline gelen ramazan yardımları da dijital platformlara taşındı.

Grup bünyesinde 2020'de hayata geçirilen Oldubil de bu yıl ilk kez hizmetleri arasına ramazan yardımlarını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven, bugüne kadar çok sayıda şirketin 6 bini aşkın çalışanına verdiği ramazan kolilerinin dijital ortamda ulaştırılmasını sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Oldubil, bireysel kullanıcılara yönelik finansal teknolojileri içeren dijital bir hizmet platformu. Bir banka hesabına gerek duymadan birçok finansal işlemi yapma imkanı tanıyoruz. Bugüne kadar kullanıcılarımıza çok sayıda ayrıcalıktan yararlanma fırsatı verdik. Bu yıl da hizmet ağımıza ramazan kolilerini de ekleyerek hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizi buluşturduk."

- "Maliyet ve zamandan tasarruf imkanı"

Birol Ergüven, Dijital Ramazan yardımı uygulaması sayesinde kurum ve kişilerin birçok ek maliyet ve zamandan tasarruf ettiğini, koliler içinde yer alacak malzemelerin satın alınması, hazırlanması, taşınması gibi maliyetleri ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

Ayrıca kullanıcıların neye ihtiyacı varsa onu satın almalarını sağladıklarını aktaran Ergüven, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fiziksel teması ortadan kaldıran bu uygulamayla şirketler, çalışanlarına Oldubil üzerinden market, giyim, çocuk ve diğer ev ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir platform sunuyor. Kişiler, Oldubil'in anlaşma yaptığı alışveriş noktalarından hesaplarına yüklenen yardım tutarı kapsamında ister fiziki mağazadan isterse online olarak alışverişlerini yapabiliyor. Hedefimiz, gelecek yıllarda çok daha fazla şirket ve çalışanı bu Oldubil platformunda buluşturarak karşılıklı faydayı artırmak."

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