YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Öldürülen 3 teröristten ikisi gri listeden

Öldürülen 3 teröristten ikisi gri listeden

BİTLİS HABERLERİ  | 31.05.2020 16:26 | Son Güncelleme

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonda öldürülen 3 teröristten ikisinin gri listede yer aldığı bildirildi.Bitlis Valiliği yaptığı açıklamada iki teröristin terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.

Öldürülen 3 teröristten ikisi gri listeden

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonda öldürülen 3 teröristten ikisinin gri listede yer aldığı bildirildi.
Bitlis Valiliği yaptığı açıklamada iki teröristin terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer aldığının tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis ili Merkez ilçesi Kınalı köyü Sehi ormanları bölgesinde 30 Mayıs 2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait İHA tarafından 3 kişilik BTÖ grubu tespit edilmiştir. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ile Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 31 Mayıs 2020 tarihinde bölgede yakın hava desteği icra edilmiş; devamında JÖH ve PÖH timlerinin katılımıyla müşterek ’Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2020-30’ operasyonu başlatılmıştır.
İcra edilen operasyonda; 3 BTÖ mensubu cesedi (erkek), 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 65 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet radyo, 4 adet pil, 2 adet şarjör kütüklüğü, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet termal silah dürbünü, 1 adet dürbün, 1 adet voltmetre, 1 adet flaş bellek, 1 adet örgüt kimliği, 1 adet şemsiye, 3 adet sırt çantası, 17 sayfa doküman ve 2 adet not defteri ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 3 BTÖ mensubundan ikisinin Doktor Kendal (K) Veysel Altun (İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde Gri Kategoride - 500 bin TL) ve Şoreş Tatvan (K) Adem Çelebi (İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde Gri Kategoride - 500 Bin TL) olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü BTÖ mensubunun ise kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir. Etkisiz hale getirilen Doktor Kendal (K) Veysel Altun’un, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un 19 Temmuz 2019 tarihinde şehit edildiği hain terör saldırısının faili olduğu belirlenmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Bitlis Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
02:57
Sabah
04:43
Öğle
12:14
İkindi
16:08
Akşam
19:36
Yatsı
21:14

Bitlis Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Hayat Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Şifa Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kavakbaşı’nın Çömlek Ve Tandırları İstanbul’da Tanıtılacak

Kavakbaşı’nın Çömlek Ve Tandırları İstanbul’da Tanıtılacak

Hizan'nın Yeni İlçe Emniyet Amiri Göreve Başladı

Hizan'nın Yeni İlçe Emniyet Amiri Göreve Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.