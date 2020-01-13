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  4. Öldürülen öğrencinin sırası karanfillerle donatıldı

Öldürülen öğrencinin sırası karanfillerle donatıldı

TOKAT HABERLERİ  | 13.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Tokat’ta kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisinin sırasını arkadaşları karanfillerle donattı.Atatürk Anadolu Lisesinde cuma günü meydana gelen olayda okul çıkışında çıkan kavgada göğüs bölgesinden ve bacağından bıçaklanarak ağır yaralanan 12-E sınıfı öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam (17) hayatını kaybetti.

Tokat’ta kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisinin sırasını arkadaşları karanfillerle donattı.
Atatürk Anadolu Lisesinde cuma günü meydana gelen olayda okul çıkışında çıkan kavgada göğüs bölgesinden ve bacağından bıçaklanarak ağır yaralanan 12-E sınıfı öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam (17) hayatını kaybetti. Karaçam’ı son yolculuğuna uğurlayan arkadaşları haftanın ilk ders gününde hayatını kaybeden öğrencinin sırasını karanfillerle donattı. Lise öğrencileri arkadaşlarının komiser olmak istediğini, sınavlara hazırlandığını söyledi.
Olay; Atatürk Anadolu Lisesinde okul çıkışı saatinde iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Okulun yakınlarındaki sokak arasında lise öğrencileri ile okul dışından gelenler arasında çıkan kavgada 12. sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Karaçam, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla gözaltına alınan şüpheliler H.Ö (16), A.M (18), D.T (16) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Merkez
Koçyiğit Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erbaa
Lokman Eczanesi
Niksar
Alpat Eczanesi
Turhal
Adıbelli Eczanesi
Zile
Ceritoğlu Eczanesi
Almus
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