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Ole Gunnar Solskjaer: "Önemli bir galibiyet aldık"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2025 22:05
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ligdeki durum açısından çok önemli galibiyet aldık. Sivas’ta şartlar zordu. Rakibe 1 kez fırsat verdik. Maçta ilk yarı oyunu iyi kontrol ettik" dedi.

Ole Gunnar Solskjaer: "Önemli bir galibiyet aldık"

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik direktör, "Ligdeki durum açısından çok önemli galibiyet aldık. Sivas’ta şartlar zordu. Rakibe 1 kez fırsat verdik. Maçta ilk yarı oyunu iyi kontrol ettik.

Emirhan’la da güzel gol bulduk. İkinci yarı savaşa döndü olay. Böyle bir zor deplasmanda önemli bir 3 puan aldığımız için mutluyum. Taraftarımıza da bu soğukta geldikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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