YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Oleg Cassini 2020 gelinlik koleksiyonunu sundu

Oleg Cassini 2020 gelinlik koleksiyonunu sundu

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

Oleg Cassini 2020 gelinlik koleksiyonunu sundu

İSTANBUL (AA) - Dünya genelinde 400'den fazla satış noktasıyla kadınların tercihi olmak için yola çıkan Oleg Cassini, bu sezon koleksiyonunda “Aşk Sana Yeter” sloganıyla öne çıkıyor.

Oleg Cassini'den yapılan açıklamaya göre, yüksek kalite kumaş ve güçlü kalıplarla birleştirilen gelinlikler, gelinlerin en sade halinin en güzel halleri olduğunu hatırlatıyor.

Aşka "evet" denilen gün için saten kumaşlar, straplez yakalar, vücuda nazikçe oturan balık modeller ile zamansızlık ve bedensizliğe vurgu yapılıyor. Oleg Cassini, 34 bedenden 50 bedene kadar geniş beden aralığı ile aşkı en sade ve gerçek haliyle kutlamaya bu sene de tüm gücüyle devam edecek.

Güney Afrika’da bulunan eski bir bağ evinde moda fotoğrafçısı Cihan Alpgiray tarafından terracotta tonları kullanılarak fotoğraflanan kampanyada, minimum rötüş ve makyaj ile doğal görünüm sağlandı. Kampanyadaki modellerin tümü doğallık akımından esinlenerek seçildi.

Aşkın ve sadeliğin getirdiği mutluluğun resmi, fotoğraflarda sinematografik bir bakış açısıyla ele alındı. 2020’de marka ilhamını tüllerin hafiflediği, lüks bohemin yükseldiği özel koleksiyondan alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gelinlik Oleg Cassini

En Çok Okunan Yerel Haberler

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

Bursa’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bursa’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:23
İkindi
16:15
Akşam
18:43
Yatsı
20:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.