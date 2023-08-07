Olimpija Ljubljana Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda?

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisine konuk olacak. Maç, Ljubljana, Slovenya'daki 16 bin 38 seyirci kapasiteli Stožice Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı, İsveçli Hakem Andreas Ekberg yönetecek. Olimpija Ljubljana Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte; Olimpija Ljubljana Galatasaray maçının tarihi, canlı yayın saati ve ekrana geleceği kanal...

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı yarın (8 Ağustos 2023 Salı) saat 22.00'da başlayacak.

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek. Karşılaşmada İsveçli Hakem Andreas Ekberg mücadelede düdük çalacak.

ZAHA KADRODA YOK

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir kadroda yer almazken, Mauro Icardi kamp kadrosunda kendine yer buldu.

İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı kamp kadrosu;

RÖVANŞ MAÇI 16 AĞUSTOS'TA

Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile rövanş maçını ise 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü İstanbul'da Rams Park'ta oynayacak.

