Olimpija Ljubljana maçın saatler kala moraller alt üst oldu! Lucas Torreira antrenmanı yarıda bıraktı, sahayı doktorla birlikte terk etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadeleye saatler kala yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

MORAL BOZAN GELİŞME

Karşılaşmanın oynanacağı Stozice Stadı’nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 9’a 2 pas çalışmasıyla eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Slovenya'daki taktik antrenmanda teknik heyetin moralini bozan bir gelişme yaşandı.

SAHADAN DOKTORLA AYRILDI

Sakatlığı nedeniyle 1 aydır idmanlardan uzak kalan ve Zalgiris Vilnius maçlarında forma giyemeyen Lucas Torreira, Slovenya'ya götürülmüştü. Fakat antrenmanın yarısında saha kenarına geldi. Torreira idmana devam etmezken sahadan da kulüp doktoru Yener İnce'yle birlikte ayrıldı.

