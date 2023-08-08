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Olimpija Ljubljana maçın saatler kala moraller alt üst oldu! Lucas Torreira antrenmanı yarıda bıraktı, sahayı doktorla birlikte terk etti

08.08.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devler Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turu ilk maçında Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-Kırmızılılar'a Lucas Torreira'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Olimpija Ljubljana maçın saatler kala moraller alt üst oldu! Lucas Torreira antrenmanı yarıda bıraktı, sahayı doktorla birlikte terk etti
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadeleye saatler kala yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

MORAL BOZAN GELİŞME

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Karşılaşmanın oynanacağı Stozice Stadı’nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 9’a 2 pas çalışmasıyla eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Slovenya'daki taktik antrenmanda teknik heyetin moralini bozan bir gelişme yaşandı.

SAHADAN DOKTORLA AYRILDI

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Sakatlığı nedeniyle 1 aydır idmanlardan uzak kalan ve Zalgiris Vilnius maçlarında forma giyemeyen Lucas Torreira, Slovenya'ya götürülmüştü. Fakat antrenmanın yarısında saha kenarına geldi. Torreira idmana devam etmezken sahadan da kulüp doktoru Yener İnce'yle birlikte ayrıldı.

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