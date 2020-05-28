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Ölmek üzereyken bulunan köpek sahiplendirilecek

ÇORUM HABERLERİ  | 28.05.2020 13:13 | Son Güncelleme

Çorum’un Bayat ilçesinde çöplükte ölmek üzereyken bulunan köpek tedavisinin ardından sahiplendirilmek üzere Ankara’ya gönderildi.İlçe çöplüğünde besleme yapan hayvanseverler bacağı kopmuş ve vücudundaki kesiler nedeniyle ağır yaralanan bir köpek buldu.

Çorum’un Bayat ilçesinde çöplükte ölmek üzereyken bulunan köpek tedavisinin ardından sahiplendirilmek üzere Ankara’ya gönderildi.
İlçe çöplüğünde besleme yapan hayvanseverler bacağı kopmuş ve vücudundaki kesiler nedeniyle ağır yaralanan bir köpek buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri Çorum Şube Müdürlüğü personeli tarafından Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan köpek sahiplendirilmek üzere Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Çorum Temsilcisi Şeyda Çimen’e teslim edildi.
Çöplükte yaralı halde bulunan köpeğin belediye tarafından tedavisinin tamamlanarak sağlığına kavuştuğunu dile getiren Çimen, Ankara’da yapılacak son kontrollerin ardından köpeğin sahiplendirileceğini söyledi. Çimen, tedavi sürecinde verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve müdürlük çalışanlarına teşekkür etti.
Yaklaşık 3 ay önce Bayat ilçesinden gelen ve bir ayağı olmayan köpeğin tedavisinin tamamlandığını açıklayan Veteriner hekim Mehmet Gültekin ise, “Köpeğimizi sahiplendirilmek üzere Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu’na teslim ettik. Bir canlımızı daha buradan sahiplendirmek için çıkarmış oluyoruz. Herkes taşın altına elini koyması gerekiyor. Çünkü çok sahipsiz hayvan var. Bunların sahiplendirilmesi ve iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

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