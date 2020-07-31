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Oltu’da acemi kasaplar iş başında

ERZURUM HABERLERİ  | 31.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Erzurum’un Oltu ilçesinde çok sayıda vatandaş kurbanlık keserken kendini yaralayarak hastanelik oldu.Bayram namazının ardından kurban kesme telaşına düşen Oltulular büyükbaş kurbanlıkları yatırmakta hayli zorlandılar.

Erzurum’un Oltu ilçesinde çok sayıda vatandaş kurbanlık keserken kendini yaralayarak hastanelik oldu.
Bayram namazının ardından kurban kesme telaşına düşen Oltulular büyükbaş kurbanlıkları yatırmakta hayli zorlandılar. Kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar Oltu Devlet Hastanesine akın etti. Öğle saatine kadar 12 kişi Oltu Devlet Hastanesine müracaat etti. Çiftliklerinde kurban kesimine yardım ederken sağ elini kesen Ömer Faruk Doğan adlı vatandaş da hastaneye geldi. İlk tedavisi yapılan Doğan’ın ameliyat olacağı öğrenildi.
Birçok acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralanırken, çoğu Oltulu vatandaş kurbanlarını kazasız kesmeyi başardı.

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