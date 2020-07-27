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Ölüm köprüsüne muhalefet tepkisi

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.07.2020 15:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı çok sayıda ölümlü kazanın yaşandığı ve adı Ölüm Köprüsü’ne çıkan Habibullah Köprüsü’nün yenilenmesi için köprü üzerinde basın açıklaması yaptı.Bandırma’nın Külefli Mahallesini merkeze bağlayan yol üzerinde bulunan ve bakımsızlıktan dolayı çok sayıda ölümle sonuçlanan kazanın meydana geldiği Habibullah Köprüsü’nün yenilenmesi için Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı mensupları köprü üzerinde basın açıklaması düzenledi.

Ölüm köprüsüne muhalefet tepkisi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı çok sayıda ölümlü kazanın yaşandığı ve adı Ölüm Köprüsü’ne çıkan Habibullah Köprüsü’nün yenilenmesi için köprü üzerinde basın açıklaması yaptı.
Bandırma’nın Külefli Mahallesini merkeze bağlayan yol üzerinde bulunan ve bakımsızlıktan dolayı çok sayıda ölümle sonuçlanan kazanın meydana geldiği Habibullah Köprüsü’nün yenilenmesi için Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı mensupları köprü üzerinde basın açıklaması düzenledi. CHP İlçe Başkanı Selim Panç, "Habibullah Köprüsü 1930’ lu yıllarda kendi isminde bir hayırsever tarafından Külefli Mahallesinde yaptırılmış , bugüne kadar Bandırma’dan , Manyas’a ve Gönen’e kadar birçok mahalleye ulaşım sağlayan,bu bölgede yaşayan halkımıza hizmet vermiş ve ulaşımın çok yoğun olduğu bir yol üzerinde bulunmaktadır. Bu köprü günümüzde artık bu yoğun trafiği taşıyamamaktadır. Dar ve çok virajlı olması ölümlü ve ölümsüz birçok kazaya neden olmaktadır. Bu köprünün yapılması kendi sorumluğunda olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından birkaç kez gündeme gelmiş fakat yapılmamıştır. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a sesleniyoruz. Bu bölge ulaşımının can damarı olan bu köprüyü derhal yapınız. Halkımızı köprüyü yapacağız diye oyalamayın. Eğer köprüyü yapmayacaksanız da izin verin Bandırma Belediyesi yapsın. Vatandaşımız için zulüm ve ölüm köprüsüne dönüşmüş olan bu köprüyü yaparak vatandaşımızın hizmetine sununuz,sizden olan beklentimiz budur" dedi.
Basın açıklamasının ardından CHP heyeti Külefli Mahallesi’ne geçerek, mahallenin eksikleri konusunda Mahalle Muhtarı ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

Ölüm köprüsüne muhalefet tepkisi

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