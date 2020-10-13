Ölümlere neden olan sahte içkiye karşı mücadele hız kesmiyor

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Yılbaşından bu yana ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 155 bin 225 litre, 65 bin 403 şişe ve 12,5 ton sahte içki ile 54 ton metil alkol ele geçirildi.

AA muhabirinin, derlediği bilgiye göre, son günlerde farklı şehirlerde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyle mücadele devam ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri, ocaktan bugüne kadar pek çok şehirde düzenledikleri operasyonlarla halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan, son 5 günde de 7 ilde 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sahte içki üretimi ve satışının önüne geçebilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda 155 bin 225 litre sahte içki ele geçirildi. 65 bin 403 şişe ve 12,5 ton sahte içki ile 54 ton metil alkole el konuldu.

Ocak ayının ilk günlerinde Çorum'da yapılan baskın, litre olarak tek seferde en çok sahte içkinin ele geçirildiği operasyon oldu.

Jandarma ekiplerince 10 Ocak'ta kent merkezine bağlı 2 köydeki 2 adrese düzenlenen operasyonda 13 bin 695 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.