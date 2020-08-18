Ölümlü kazaların yaşandığı yol büyükşehir tarafından yenilendi

Yolların bakımsız durumda olması nedeniyle daha önce ölümlü trafik kazalarının yaşandığı Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi Efkaftepe yolunu Manisa Büyükşehir Belediyesi yeniledi. Taşımalı eğitimin yanı sıra, mahalle sakinlerinin çoğunun sanayide çalışması nedeniyle, yoğun olarak kullanılan yolun kendileri için önemine değinen Akgedik Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar, yapılan hizmet nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi Efkaftepe Sokakta yaşan vatandaşların, yıllardır özlemini çektiği yol çalışmasına Manisa Büyükşehir Belediyesi kavuşturdu. Büyükşehir Belediyesi mevcut güzergahta ilk olarak temel çalışması gerçekleştirdi. Temel çalışmasının ardından yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yol çilesine son verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut, Akgedik Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar ile birlikte çalışmanın yapıldığı yolda incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında teknik bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Yunusemre ilçemizde Akgedik Mahallesinde, TOKİ tarafından yapılan toplu konutlarla mahallemiz oldukça gelişti. Akgedik Mahallesine, 3 buçuk kilometre uzaklıkta Efkaftepe bağlısı bulunuyor. Yıllardır bakımsızlıktan, yağışlardan dolayı, yolun mevcut zemini tamamen bozulmuş durumdaydı. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir zemin iyileştirme çalışması yaptık. Temel çalışmasını uzun tutuk. Üzerinden de bir kış geçmesini bekledik. Zeminin istediğimiz seviyeye ulaşmasıyla birlikte kaplamasını yapıp tamamladık. 3 buçuk kilometrelik bağlı mahallemizin yolunu bitirmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın da hizmetine sunduk. Kazasız belasız kullanmalarını dileriz” dedi.

Akgedik Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar, yollarının daha önce bakımsız durumda olması nedeniyle yaşadıkları zorlukları dile getirerek, “Yıllardır bu sokağımızın yol sorunu var. Yağışlı havada, kışın büyük bir problem oluyor. Okullara taşımalı eğitim olması nedeniyle servisler çıkamıyordu. Bunun yanı sıra, sanayide de çalışan vatandaşlarımız zorluk yaşıyordu. Şu yolda 2 tane can verdik. Bunları biz dile getirdik. Sağ olsunlar, yolumuzu yenilediler. Başta Cengiz başkan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

