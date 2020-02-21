Ölümlü trafik kazaları yüzde 18 azaldı

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan ’Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’ doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Değerlendirme Toplantısı Kütahya’da Vali Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Trafikte kural ihlali yapılması sonucunda meydana gelen kazaların önlenmesine yönelik kısa vadede yapılacaklarla ilgili İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ’Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’ kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde, Vali Toraman başkanlığında düzenlenen toplantıya; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, bazı daire müdürleri, STK temsilcileri, trafik birimlerinde görevli personel ile otobüs firmalarının temsilcileri katıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen ’Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Değerlendirme Toplantısı’nın illerde vali, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Toraman, toplantılarda otobüs kazalarının en aza indirilmesi için alınan mevcut tedbirler ile alınacak ilave tedbirlerin değerlendirileceğini kaydetti.

Vali Toraman’ın açış konuşmasının ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan tedbirler, alınması gereken tedbirler ve denetimler hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunumda Kütahya’da meydana gelen ölümlü trafik kazalarında 2 yılda yüzde 18 azalma olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 2020 yılı içinde yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile halk otobüslerinde toplam 5 bin 452 aracın, jandarma sorumluluk alanında ise 2 yılda 35 bin 570 aracın denetlendiği kaydedildi.

Toplantı, trafikle ilgili mevcut tedbirlerin ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

