Olurlular Derneği’nde Yıldız dönemi başladı

Ankara Erzurum Olurlular Kültür Yardımlaşma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olağan genel kurulunda yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığına Sebahattin Yıldız seçildi.

Yeni Başkan Sebahattin Yıldız, “Bizden önceki Dernek Başkanımıza ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Bizlerde hayırlısı ile Ankara’da Olur ilçemizi başarı ile temsil etmek için elimizden geleni ben ve yönetimim yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Olurumuzun kültürünü, örf ve adetlerimizi gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalar yapacağız. Çocuklarımız Ankara’da büyüyorlar, Olur’u da tanısınlar örf ve adetlerimiz birlik ve beraberliğimizi çocuklarımıza aktarmak istiyoruz” dedi.



