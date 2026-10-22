Olympiakos - Sparta Prag Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Olympiakos Perşembe 22:00 Sparta Prag

Olympiakos ile Sparta Prag, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Stadio Georgios Karaiskakis'te UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son iki maçını kazanarak formunu yükseltti. Sparta Prag ise son zamanlarda karışık sonuçlar aldı.

Takımların güncel form bilgileri Olympiakos tüm kulvarlar Panetolikos 0-2 Olympiakos Yunanistan Süper Ligi 1 G

Marsilya 0-1 Olympiakos UEFA Avrupa Ligi G

Olympiakos 1-0 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 G

Levadiakos 0-1 Olympiakos Yunanistan Süper Ligi 1 G

Olympiakos 2-1 Jagiellonia Bialystok UEFA Avrupa Ligi G Sparta Prag tüm kulvarlar Banik Ostrava 0-0 Sparta Prag Çekya 1. Ligi B

Sparta Prag 1-1 Lillestrom UEFA Avrupa Ligi B

Sparta Prag 2-0 Pardubice Çekya 1. Ligi G

Sparta Prag 5-3 Vysocina Jihlava Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Sigma Olomouc 0-3 Sparta Prag Çekya 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi’nde beş maçta üç galibiyet ve bir beraberlikle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, UEFA Avrupa Ligi’ndeki son iki maçında da galip geldi ve mücadeleci bir form sergiliyor.

Eksik Oyuncular Olympiakos 9 eksik Ayoub El Kaabi Yusuf Yazıcı Leon Bailey Marius Mouandilmadji Balsa Popovic Clayton Fernandes Joel Roca Lorenzo Scipioni Kostas Fortounis Sparta Prag 9 eksik Elias Cobbaut Magnus Kofod Andersen Loic Mbe Soh Adam Karabec Matej Rynes Adam Sevinsky Emmanuel Uchenna Joao Grimaldo John Mercado

Olympiakos kadrosunda Ayoub El Kaabi (Sakat - Bacağı Kırık), Yusuf Yazıcı (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Leon Bailey (Sakat), Marius Mouandilmadji (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Balsa Popovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Clayton Fernandes (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Joel Roca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lorenzo Scipioni (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Kostas Fortounis (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Sparta Prag kadrosunda Elias Cobbaut (Sakat - Kasığından Sakat), Magnus Kofod Andersen (Sakat - Diz Sakatlığı), Loic Mbe Soh (Şüpheli), Adam Karabec (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Matej Rynes (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Adam Sevinsky (Sakat), Emmanuel Uchenna (Sakat - Kasığından Sakat), Joao Grimaldo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve John Mercado (Sakat - Baldırından Sakat) yer almıyor.

Canlı anlatım