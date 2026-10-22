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Olympiakos - Sparta Prag Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'nde Spart Prag ile karşılaşacak. Her iki takım da önemli eksiklikler yaşıyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Olympiakos - Sparta Prag Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Olympiakos
Perşembe 22:00
22.10.2026
Sparta Prag
Stadyum: Stadio Georgios Karaiskakis Yayın: tabii Spor

Olympiakos ile Sparta Prag, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Stadio Georgios Karaiskakis'te UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son iki maçını kazanarak formunu yükseltti. Sparta Prag ise son zamanlarda karışık sonuçlar aldı.

Takımların güncel form bilgileri
Olympiakos

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Panetolikos 0-2 Olympiakos Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 15.10.2026 Marsilya 0-1 Olympiakos UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.10.2026 Olympiakos 1-0 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 20.09.2026 Levadiakos 0-1 Olympiakos Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 16.09.2026 Olympiakos 2-1 Jagiellonia Bialystok UEFA Avrupa Ligi G
Sparta Prag

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Banik Ostrava 0-0 Sparta Prag Çekya 1. Ligi B
  • 15.10.2026 Sparta Prag 1-1 Lillestrom UEFA Avrupa Ligi B
  • 11.10.2026 Sparta Prag 2-0 Pardubice Çekya 1. Ligi G
  • 02.10.2026 Sparta Prag 5-3 Vysocina Jihlava Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Sigma Olomouc 0-3 Sparta Prag Çekya 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi’nde beş maçta üç galibiyet ve bir beraberlikle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, UEFA Avrupa Ligi’ndeki son iki maçında da galip geldi ve mücadeleci bir form sergiliyor.

Eksik Oyuncular

Olympiakos

9 eksik
Ayoub El Kaabi Sakat Bacağı Kırık
Yusuf Yazıcı Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Leon Bailey Sakat
Marius Mouandilmadji Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Balsa Popovic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Clayton Fernandes Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Joel Roca Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Lorenzo Scipioni Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Kostas Fortounis Sakat Kas Sakatlığı

Sparta Prag

9 eksik
Elias Cobbaut Sakat Kasığından Sakat
Magnus Kofod Andersen Sakat Diz Sakatlığı
Loic Mbe Soh Şüpheli
Adam Karabec Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Matej Rynes Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Adam Sevinsky Sakat
Emmanuel Uchenna Sakat Kasığından Sakat
Joao Grimaldo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
John Mercado Sakat Baldırından Sakat

Olympiakos kadrosunda Ayoub El Kaabi (Sakat - Bacağı Kırık), Yusuf Yazıcı (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Leon Bailey (Sakat), Marius Mouandilmadji (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Balsa Popovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Clayton Fernandes (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Joel Roca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lorenzo Scipioni (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Kostas Fortounis (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Sparta Prag kadrosunda Elias Cobbaut (Sakat - Kasığından Sakat), Magnus Kofod Andersen (Sakat - Diz Sakatlığı), Loic Mbe Soh (Şüpheli), Adam Karabec (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Matej Rynes (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Adam Sevinsky (Sakat), Emmanuel Uchenna (Sakat - Kasığından Sakat), Joao Grimaldo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve John Mercado (Sakat - Baldırından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Olympiakos - Sparta Prag maçı ne zaman?

22 Ekim 2026

Olympiakos - Sparta Prag maçı saat kaçta?

22:00

Olympiakos - Sparta Prag maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Olympiakos - Sparta Prag maçında hangi oyuncular eksik?

Ayoub El Kaabi, Yusuf Yazıcı, Leon Bailey, Kostas Fortounis, Elias Cobbaut, Magnus Kofod Andersen, Adam Karabec, John Mercado.

Olympiakos ve Sparta Prag'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
olympiakos
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