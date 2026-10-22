Olympiakos - Sparta Prag Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Olympiakos ile Sparta Prag, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Stadio Georgios Karaiskakis'te UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son iki maçını kazanarak formunu yükseltti. Sparta Prag ise son zamanlarda karışık sonuçlar aldı.
Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi’nde beş maçta üç galibiyet ve bir beraberlikle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, UEFA Avrupa Ligi’ndeki son iki maçında da galip geldi ve mücadeleci bir form sergiliyor.
Olympiakos kadrosunda Ayoub El Kaabi (Sakat - Bacağı Kırık), Yusuf Yazıcı (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Leon Bailey (Sakat), Marius Mouandilmadji (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Balsa Popovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Clayton Fernandes (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Joel Roca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lorenzo Scipioni (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Kostas Fortounis (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Sparta Prag kadrosunda Elias Cobbaut (Sakat - Kasığından Sakat), Magnus Kofod Andersen (Sakat - Diz Sakatlığı), Loic Mbe Soh (Şüpheli), Adam Karabec (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Matej Rynes (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Adam Sevinsky (Sakat), Emmanuel Uchenna (Sakat - Kasığından Sakat), Joao Grimaldo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve John Mercado (Sakat - Baldırından Sakat) yer almıyor.
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