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CANLI | Olympiakos - Sparta Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | Olympiakos - Sparta Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

22 Ekim 2026'da Stadio Georgios Karaiskakis'te Olympiakos ile Sparta Prag karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele, her iki takım için kritik bir öneme sahip olacak.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Stadio Georgios Karaiskakis
Olympiakos Olympiakos
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Sparta Prag Sparta Prag

13:00 - 22 Ekim 2026

MARSİLYA - OLYMPİAKOS MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Olympiakos - Sparta Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
Marsilya, Avrupa Ligi'nde zor bir dönem geçiriyor. Olympiakos ise son maçlarında daha başarılı bir grafik sergiledi. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) MARSİLYA - OLYMPİAKOS MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Olympiakos - Sparta Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Olympiakos, Marsilya karşısında Santiago Hezze'nin 42. dakikada attığı golle öne geçerek maçı 1-0 kazandı. Marsilya'nın defansif hataları dikkat çekti.

05:00 - 22 Ekim 2026

OLYMPİAKOS - SPARTA PRAG MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Olympiakos - Sparta Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
Bu karşılaşmada Olympiakos evinde ağırlayacağı Sparta Prag'la UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

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Anahtar Kelimeler:
olympiakos
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