YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. OMEK kursiyerlerinden karma resim sergisi

OMEK kursiyerlerinden karma resim sergisi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.03.2020 15:23 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (OMEK) bulunan resim atölyesi katılımcıları karma resim sergisi açtı.

Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (OMEK) bulunan resim atölyesi katılımcıları karma resim sergisi açtı. Birbirinden güzel tabloların yer aldığı resim sergisi, büyük ilgi gördü.
Taşbaşı Çarşısında bulunan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde yapılan sergiye, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, atölye katılımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide, OMEK Resim Atölyesinde yıl boyunca üretilen eserler yer alıyor. 28 atölye katılımcı tarafından yapılan 83 yağlı boya tablonun bulunduğu sergi, 13.Mart Cuma Günü’ne kadar gezilebilir.
Açılışta konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Sanatçıların her zaman yanında olmak istediklerini belirten Başkan Kurt, “Umarım bu sergiyi de beğenirsiniz. Ben iyi eserler göreceğimize inanıyorum” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Başkan Kurt ve atölye katılımcıları serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi gezen Başkan Kurt, yağlı boya tabloları tek tek inceledi. Başkan Kurt, eser sahibi atölye katılımcılarından çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Trafiğe havadan helikopterli denetim

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Güner: “Daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var”

Güner: “Daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var”

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

’Plastik Aşklar’ oyunu Marmaris’te seyirciyle buluştu

’Plastik Aşklar’ oyunu Marmaris’te seyirciyle buluştu

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
13:13
İkindi
16:30
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Aksoy Eczanesi
Odunpazari
Altınevler Eczanesi
Tepebasi
Botanik Eczanesi
Odunpazari
Gerek Eczanesi
Tepebasi
İdil Eczanesi
Odunpazari
Lokman Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

ESTÜ kampüsünden ilginç görüntü

ESTÜ kampüsünden ilginç görüntü

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.