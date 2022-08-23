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Ömer Bayram'dan şoke eden talep! Yok artık...

23.08.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Ömer Bayram gelişmesi yaşanıyor. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Ömer Bayram'ın talibi olmamasının ardından sarı-kırmızılıların eli kolu bağlandı. Ömer Bayram'dan gelen şok talep ise yönetimi şaşkına uğrattı.

Ömer Bayram'dan şoke eden talep! Yok artık...
Ömer Bayram

Ömer Bayram

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Ömer Bayram takımdan ayrılmak istemiyor. Okan Buruk'un kadro planlaması arasında yer almayan Ömer Bayram'ın ilginç talebi yöneticileri bir hayli şaşırttı.

ALDIĞI MAAŞ GÖZE BATMAYA BAŞLADI

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Ömer Bayram'ın kazandığı rakamı hak etmemesi tarzında söylemlerin gündeme gelmesinin ardından menajeriyle görüşme gerçekleştirildi. Ömer Bayram'ın başka takıma transfer olabilmesi için ellerinden gelen kolaylığı sağlayacağını söyleyen sarı-kırmızılı yetkililer istediği cevabı alamadı.

"2 SENELİK PEŞİN ALIRIM!"

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Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre; Ömer Bayram, Galatasaray'dan ayrılmak için 2 yıllık alacağını peşin istedi. Sarı-kırmızılı yönetim bu tavır karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve masadan kalktı.


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Anahtar Kelimeler:
Ömer Bayram galatasaray
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