Ömer Bayram'dan şoke eden talep! Yok artık...

Galatasaray'da Ömer Bayram takımdan ayrılmak istemiyor. Okan Buruk'un kadro planlaması arasında yer almayan Ömer Bayram'ın ilginç talebi yöneticileri bir hayli şaşırttı.
Ömer Bayram'ın kazandığı rakamı hak etmemesi tarzında söylemlerin gündeme gelmesinin ardından menajeriyle görüşme gerçekleştirildi. Ömer Bayram'ın başka takıma transfer olabilmesi için ellerinden gelen kolaylığı sağlayacağını söyleyen sarı-kırmızılı yetkililer istediği cevabı alamadı.
Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre; Ömer Bayram, Galatasaray'dan ayrılmak için 2 yıllık alacağını peşin istedi. Sarı-kırmızılı yönetim bu tavır karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve masadan kalktı.
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