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Ömer Halisdemir'in ismi Edirne'de parkta yaşatılacak

EDİRNE HABERLERİ  | 15.07.2020 18:23 | Son Güncelleme

Ömer Halisdemir'in ismi Edirne'de parkta yaşatılacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de, "15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı''nın adı "Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı" olarak değiştirildi.

Parkta düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada, yeşil alanlara her zaman sahip çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner'in önerisi ve Belediye Meclisi kararı ile parkın adını değiştirdiklerini belirten Gürkan, "15 Temmuz akşamı hepimiz, herkes bir yerlerdeydi. Tanklar ilk Boğaz Köprüsü'ne çıktığında bütün Türkiye bir terör saldırısı olacağını düşünmüştü yine. Ne zaman ki TRT'de o namussuzların bildirisi okundu, bunun bir darbe girişimi, darbe kalkışması olduğu herkes tarafından öğrenildi. Adeta bir film seyreder gibi televizyonlarda canlı yayında bütün dünya ve biz o darbe kalkışmasını seyrettik, o hainliği, o şerefsizliği seyrettik." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi üniversite arkadaşlarıyla bir mezuniyet toplantısında olduklarını anlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"O gece şunu söyledim; darbenin olduğunu öğrendiğimde, '36 yıl önce haberimiz yoktu şimdi haberimiz var, içelim.' Bu sözü aldılar çevirdiler 'darbenin şerefine kadeh kaldırdı' dediler. Benim adım Recep Gürkan, 56 yaşındayım. Herkes tanır beni bu şehirde. Bana birçok şeyi yakıştırabilirsiniz, birçok şeyi ima edebilirsiniz. Bana yakışmayacak birkaç şey varsa bunlardan biri de FETÖ'cülüktür, devlet düşmanlığıdır, millet hainliğidir. Bunu bana kimse yakıştıramaz."

Devletin kendisine birçok görevler verdiğini dile getiren Gürkan, "Çiftçi ailesinin çocuğu olarak Cumhuriyet'in tüm fırsat eşitliklerinden yararlandım. Okuttu, büyüttü, öğretmen yaptı, yetmedi müdür yaptı, yetmedi genel sekreter yaptı, yetmedi halk milletvekili yaptı, yetmedi iki kez belediye başkanı yaptı. Bizim mayamızda bozukluk yoktur, ben bir Evladı Fatihan torunuyum, bizim sütümüzde haram yoktur. Biz devlet dendiğinde, millet dendiğinde boynunu eğen, bir Allah'ın huzurunda bir de milletin huzurunda başını eğen insanlarız. O yüzden bizden hain, devlet düşmanı çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Törene katılanlara teşekkür eden Gürkan, tüm gazi ve şehitleri minnetle andı.

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de vatanına, inancına ve onuruna sahip çıkan milyonlarca insanın 15 Temmuz'da evlerinden çıktığını ifade etti.

Güner, şunları kaydetti:

"İşte o gece 251 kişiden 251 kere öğrendik vatanı, onuru, namusu, haysiyeti... Allah şehadetlerini kabul etsin. Ve yetmedi 2196 yiğitten tekrar tekrar dinledik, belledik ve gelecek kuşaklara aktarmaya ahdettik, ant içtik o geceyi. Öncelikle o gece vatanı çakallardan, hainlerden, iş birlikçilerden kurtarıp gönlümüze emanet eden şehitlerimize, gazilerimize selam ederim. O gece canını dişine katarak can havliyle mücadele eden herkese hürmet ederim."

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İmsak
03:49
Sabah
05:46
Öğle
13:25
İkindi
17:24
Akşam
20:54
Yatsı
22:42

Edirne Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Altıerler Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Sultan Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
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