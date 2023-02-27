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Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

27.02.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Yeni bölümün ardından dizide Ömer karakterine hayat veren Selahattin Paşalı merak konusu oldu. Paşalı’nın eşini görenlerin ağızları adeta açık kaldı.

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde başrolü Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır paylaşıyor. Dizide Ömer karakterine Selahattin Paşalı, Gamze karakterine ise Gökçe Bahadır hayat veriyor. Oyunculuğu çok beğenilen Paşalı’nın eşi Lara Paşalı’nın güzelliği gündem oldu.
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Ünlü ismin takipçileri sosyal medyada “Ne şanslı adamsın”, “Nasip olur mu?”, “Yerli Barbara Palvin”, “Barbara sandım dedim ne oluyor?”, “En tatlı çift” yorumlarında bulundular.
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1990 doğumlu olan Selahattin Paşalı, Sanat Yönetimi bölümü mezunu. Başarılı isim oyunculuğa ilk olarak Kalp Atışı dizisi ile adım attı.
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Paşalı daha sonra Bir Umut Yeter, Babil, Leke, Pera Palas’ta Gece Yarısı ve Aşk 101 gibi projelerde yer aldı. Ünlü isim esas çıkışını Aşk 101 dizisi ile gerçekleştirdi.
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Yakışıklı oyuncu Nisan 2022’de bir süredir beraber olduğu Lara Tümer ile evlendi. Çiftin Leyla Pera isminde bir çocukları bulunuyor.
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