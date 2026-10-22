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Omonia - Benfica Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Omonia, 22 Ekim 2026'da Benfica ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor. Her iki takımın performansları merakla bekleniyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Omonia - Benfica Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Omonia
Perşembe 22:00
22.10.2026
Benfica
Stadyum: GSP Stadyumu Yayın: tabii Spor

Omonia ile Benfica, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de GSP Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor.

Omonia, son zamanlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Benfica ise güçlü bir rakip olarak challenge etmeye hazırlanıyor.

Takımların güncel form bilgileri
Omonia

tüm kulvarlar

  • 19.10.2026 Omonia 2-2 Olympiakos Nicosia Güney Kıbrıs 1. Ligi B
  • 15.10.2026 NK CM Celje 0-3 Omonia UEFA Avrupa Ligi G
  • 09.10.2026 Karmiotissa 0-3 Omonia Güney Kıbrıs 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Omonia 4-1 Krasava Ypsonas Güney Kıbrıs 1. Ligi G
  • 16.09.2026 Omonia 1-0 Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi G
Benfica

tüm kulvarlar

  • 15.10.2026 Benfica 4-1 Celtic UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.10.2026 Benfica 2-0 Vitoria Guimaraes Portekiz Süper Ligi G
  • 20.09.2026 Porto 3-1 Benfica Portekiz Süper Ligi M
  • 16.09.2026 Milan 0-2 Benfica UEFA Avrupa Ligi G
  • 13.09.2026 Benfica 3-1 Gil Vicente Portekiz Süper Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Omonia, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir görüntü çiziyor. Benfica da, aynı turnuvada 4 galibiyetle gelerek güçlü bir kadro ile mücadele ediyor.

Eksik Oyuncular

Omonia

4 eksik
Carel Eiting Sakat Diz Sakatlığı
Fotis Kitsos Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Babajide Akintola Sakat Kas Sakatlığı
Senou Coulibaly Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Benfica

5 eksik
Enzo Barrenechea Sakat Menisküs Problemi
Daniel Banjaqui Sakat Kas Sakatlığı
Jakub Kaminski Sakat Kas Sakatlığı
Jhon Duran Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Leandro Barreiro Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Omonia kadrosunda Carel Eiting (Sakat - Diz Sakatlığı), Fotis Kitsos (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Babajide Akintola (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Senou Coulibaly (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Benfica kadrosunda Enzo Barrenechea (Sakat - Menisküs Problemi), Daniel Banjaqui (Sakat - Kas Sakatlığı), Jakub Kaminski (Sakat - Kas Sakatlığı), Jhon Duran (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Leandro Barreiro (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Omonia - Benfica maçı ne zaman?

22 Ekim 2026'da oynanacak.

Omonia - Benfica maçı saat kaçta?

Maç 22:00'de başlayacak.

Omonia - Benfica maçı hangi kanalda?

Maç tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Omonia - Benfica maçında hangi oyuncular eksik?

Omonia'dan Carel Eiting, Fotis Kitsos, Babajide Akintola ve Senou Coulibaly; Benfica'dan ise Enzo Barrenechea, Daniel Banjaqui, Jakub Kaminski, Jhon Duran ve Leandro Barreiro eksik.

Omonia ve Benfica'nın ligde kaç puanı var?

Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
benfica
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