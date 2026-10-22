Omonia - Benfica Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Omonia ile Benfica, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de GSP Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor.
Omonia, son zamanlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Benfica ise güçlü bir rakip olarak challenge etmeye hazırlanıyor.
Omonia, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir görüntü çiziyor. Benfica da, aynı turnuvada 4 galibiyetle gelerek güçlü bir kadro ile mücadele ediyor.
Omonia kadrosunda Carel Eiting (Sakat - Diz Sakatlığı), Fotis Kitsos (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Babajide Akintola (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Senou Coulibaly (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Benfica kadrosunda Enzo Barrenechea (Sakat - Menisküs Problemi), Daniel Banjaqui (Sakat - Kas Sakatlığı), Jakub Kaminski (Sakat - Kas Sakatlığı), Jhon Duran (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Leandro Barreiro (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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