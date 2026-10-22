Omonia - Benfica Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Omonia Perşembe 22:00 Benfica

Omonia ile Benfica, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de GSP Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor.

Omonia, son zamanlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Benfica ise güçlü bir rakip olarak challenge etmeye hazırlanıyor.

Takımların güncel form bilgileri Omonia tüm kulvarlar Omonia 2-2 Olympiakos Nicosia Güney Kıbrıs 1. Ligi B

NK CM Celje 0-3 Omonia UEFA Avrupa Ligi G

Karmiotissa 0-3 Omonia Güney Kıbrıs 1. Ligi G

Omonia 4-1 Krasava Ypsonas Güney Kıbrıs 1. Ligi G

Omonia 1-0 Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi G Benfica tüm kulvarlar Benfica 4-1 Celtic UEFA Avrupa Ligi G

Benfica 2-0 Vitoria Guimaraes Portekiz Süper Ligi G

Porto 3-1 Benfica Portekiz Süper Ligi M

Milan 0-2 Benfica UEFA Avrupa Ligi G

Benfica 3-1 Gil Vicente Portekiz Süper Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Omonia, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir görüntü çiziyor. Benfica da, aynı turnuvada 4 galibiyetle gelerek güçlü bir kadro ile mücadele ediyor.

Eksik Oyuncular Omonia 4 eksik Carel Eiting Fotis Kitsos Babajide Akintola Senou Coulibaly Benfica 5 eksik Enzo Barrenechea Daniel Banjaqui Jakub Kaminski Jhon Duran Leandro Barreiro

Omonia kadrosunda Carel Eiting (Sakat - Diz Sakatlığı), Fotis Kitsos (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Babajide Akintola (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Senou Coulibaly (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Benfica kadrosunda Enzo Barrenechea (Sakat - Menisküs Problemi), Daniel Banjaqui (Sakat - Kas Sakatlığı), Jakub Kaminski (Sakat - Kas Sakatlığı), Jhon Duran (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Leandro Barreiro (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

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