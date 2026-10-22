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CANLI | Omonia - Benfica maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | Omonia - Benfica maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Omonia ve Benfica, 22 Ekim 2026'da GSP Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele, Avrupa kupalarındaki şanslarını belirleyecek kritik bir maç niteliği taşıyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluştabii Spor
StadyumGSP Stadyumu
Omonia Omonia
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Benfica Benfica

13:00 - 22 Ekim 2026

BENFİCA - CELTİC MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Omonia - Benfica maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
Benfica, 15 Ekim 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile karşılaşıyor. İki takımın form durumu ve eksik oyunculara dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) BENFİCA - CELTİC MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Omonia - Benfica maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Benfica, Celtic karşısında 4-1'lik etkileyici bir galibiyet elde etti. Jhon Duran'ın penaltı golüyle başlayan maç, Vangelis Pavlidis'in son golüyle taçlandı.

05:00 - 22 Ekim 2026

OMONİA - BENFİCA MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Omonia - Benfica maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
Omonia, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak. Takımlar, farklı liglerdeki iyi formunu sürdürüyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

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Anahtar Kelimeler:
benfica
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