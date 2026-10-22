CANLI | Omonia - Benfica maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
13:00 - 22 Ekim 2026
Benfica, 15 Ekim 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile karşılaşıyor. İki takımın form durumu ve eksik oyunculara dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.
09:00 - 22 Ekim 2026
Benfica, Celtic karşısında 4-1'lik etkileyici bir galibiyet elde etti. Jhon Duran'ın penaltı golüyle başlayan maç, Vangelis Pavlidis'in son golüyle taçlandı.
05:00 - 22 Ekim 2026
Omonia, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak. Takımlar, farklı liglerdeki iyi formunu sürdürüyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
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