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OMÜ mezunu hemşireler tecrübelerini paylaştı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.03.2020 17:27 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) mezunu hemşireler, üniversitelerinde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen buluşmada, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) mezunu hemşireler, üniversitelerinde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen buluşmada, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Cansev Bal ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bölümü Hemşiresi Ayza Göze, eğitim ve meslek hayatları boyunca edindikleri tecrübeleri ve kazanımlarını paylaşarak katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

“Mezun olunca bağlantıyı koparmayın”
Mezun ile öğrenci buluşmasının açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak, mezun olan öğrencilere hala OMÜ ailesinin bir üyesi olduklarını hatırlatmak amacıyla Mezunlar Komisyonu kurduklarını belirtti. Öğrencilerin mezun olduktan sonra gösterdikleri gelişimleri çok önemsediklerini ifade eden Oya Sevcan Orak, “Bu nedenle büyük bir çabayla mezunlarımızın önemli bir bölümüne ulaştık. Bu sürecin devam edebilmesi ve mezunlarımızla bağlantıyı koparmamak için Mezunlar Komisyonumuz, OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğüyle beraber çalışmaya devam edecek. Sizden isteğimiz mezun olduğunuzda bağlantıyı koparmayın ve iletişim bilgilerinizi bize mutlaka bırakın” dedi.

OMÜ’de verilen eğitimle bilgi ve deneyim eksikliği hissetmiyorlar
Eğitim ve iş hayatı sürecini, görseller eşliğinde katılımcılarla paylaşan OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Cansev Bal ise OMÜ’de aldığı eğitim sayesinde meslek hayatında bilgi ve deneyim eksikliği hissetmediğini ifade etti. Özel ve kamu hastanelerinde hemşirelik yaptıktan sonra OMÜ’de akademisyenliğe başladığını dile getiren Arş. Gör. Bal “Hemşireler insan hayatına dokunan ve onların en zor zamanlarında yakınında olan değerli ve ayrıcalıklı insanlar” diye konuştu.

OMÜ imkanı bol bir üniversite
1998-2002 döneminde OMÜ Hemşirelik Bölümünde öğrenim gördüğünü kaydeden OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bölümü Hemşiresi Ayza Göze de öğrencilik yıllarında yaşadığı anılarını ve OMÜ’nün birçok alanda sağladığı imkanları anlattı. Öğrencilik döneminin, hayatının en kıymetli zamanları olduğunu ifade eden Ayza Göze, öğrencilere bu dönemin değerini iyi bilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.
OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Cansev Bal ve OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bölümü Hemşiresi Ayza Göze’ye teşekkür belgesi takdim edilmesiyle etkinlik sona erdi.

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