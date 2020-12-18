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OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi’nden sulak alanların korunmasına yönelik eğitim

SAMSUN HABERLERİ  | 18.12.2020 13:22 | Son Güncelleme

Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) ve Fransa Küresel Çevre Fonu (FFEM) tarafından desteklenen, Fransa’daki Tour du Valat Araştırma Enstitüsü’nün yürütücülüğünde başlatılan “Sulak Alanların Korunması, Yönetilmesi ve İzlenmesi için Kapasite Geliştirme ve Destekleme” projesi kapsamında düzenlenen eğitim çalışmalarının sonuncusu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Kovid-19 pandemisi nedeniyle online gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında; Fransa, Arnavutluk, Karadağ, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’den toplam 14 kamu ve sivil toplum kuruluşu yer aldı.“Sulak alanların korunmasına yönelik politikaları etkilemek” konulu eğitimde, eğitmen Melike Hemmami, sulak alanların önemi, işleyişi, yönetim planları ve işleyişi, hazırlanışı, sulak alanlarla ilgili yönetmelik ve mevzuatlar ve bunlara nasıl katkı sağlanacağı, iletişimin nasıl ve hangi yollarla sağlanacağı, nasıl bir dilin kullanılacağı, iletişim stratejilerinin nasıl hazırlanacağı konularında eğitim verdi.Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof.

Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) ve Fransa Küresel Çevre Fonu (FFEM) tarafından desteklenen, Fransa’daki Tour du Valat Araştırma Enstitüsü’nün yürütücülüğünde başlatılan “Sulak Alanların Korunması, Yönetilmesi ve İzlenmesi için Kapasite Geliştirme ve Destekleme” projesi kapsamında düzenlenen eğitim çalışmalarının sonuncusu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Kovid-19 pandemisi nedeniyle online gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında; Fransa, Arnavutluk, Karadağ, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’den toplam 14 kamu ve sivil toplum kuruluşu yer aldı.
“Sulak alanların korunmasına yönelik politikaları etkilemek” konulu eğitimde, eğitmen Melike Hemmami, sulak alanların önemi, işleyişi, yönetim planları ve işleyişi, hazırlanışı, sulak alanlarla ilgili yönetmelik ve mevzuatlar ve bunlara nasıl katkı sağlanacağı, iletişimin nasıl ve hangi yollarla sağlanacağı, nasıl bir dilin kullanılacağı, iletişim stratejilerinin nasıl hazırlanacağı konularında eğitim verdi.
Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sancar Barış da, “Bir Sulak Alanda 30 Yıl: Kızılırmak Deltası Tecrübesi” konulu sunum yaparak Kızılırmak Deltası’nda gerçekleştirdikleri projeleri, yöre halkı ile olan iletişimi ve o günden bu güne alan ve alan yönetiminde nelerin değiştiği konusunda tecrübelerini aktardı.
Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye adına katılım sağlayan Eray Çağlayan ise Merkez Av Komisyonu kararları, Biyoçeşitlilik Sözleşmesi gibi mevzuatların çıkarılması sırasında TBMM’de ne tür çalışmalar gerçekleştirdikleri, konuyla ilgili komisyonları nasıl takip edip müdahil oldukları, yerelde yürüttükleri projelerde nasıl iletişim sağladıkları konularında tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

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