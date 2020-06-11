OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akreditasyon belgesini aldı

Rektör Bilgiç de online toplanan Senato Toplantısı’nda senato üyeleri ile bu mutlu anı paylaştı ve Dekan Prof. Dr. Murat Terzi, Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ile Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özlen Kulakaç’ı tebrik etti. Takdim töreninde düşüncelerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversitede başlattıkları akredite çalışmaları sonucunda fakültelerden birçok bölümün akredite olduğunun altını çizdi. Son olarak Hemşirelik Bölümü’nün akredite olduğunu belirten Bilgiç, fakülte yönetimine ve belgenin alınmasında emeği geçen öğretim üyelerine teşekkür etti. Hemşirelik Bölümünün ekip olarak 2 yıl geçerli olan akreditasyon belgesine layık görüldüğünü vurgulayan Bilgiç, daha sonra bu belgenin 5 yıllık olarak alınmasını ilgili öğretim üyelerinden istedi.

“Akredite olan bölüm sayısı 8’e ulaştı”

Bilgiç, ilk başlarda akredite olan bölüm sayısının az olduğunu ancak bu sayının bugün 8’e ulaştığını söyleyerek bu sayının daha da yukarı çıkması temennisinde bulundu. Bilgiç, sözlerine şöyle devam etti: “Daha çok bölümümüz bu belgeyi almaya hak kazanırsa daha emin adımlarla yolumuzda yürüyeceğiz ve sistemli bir şekilde süreci yöneteceğiz. Eğitim kalitemizin artırılmasında bu belgenin önemli olduğunu ve bu belgenin alınmasını önemsiyoruz."

Takdim töreni sırasında duygularını paylaşan Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Avcı “Bu süreçte biz de sizin çok desteğinizi aldık, işlerimizi hep kolaylaştırdınız. Birçok zorluğumuz vardı lakin bu sorunları hep aşmamıza yardımcı oldunuz. Biz de bu nedenle size ve yönetiminize teşekkür ediyoruz. İnşallah Hemşirelik Bölümünden sonra Fakültenin diğer bölümlerinde akreditasyon sürecini başlatacağız” ifadelerini kullandı.

İlk tören Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yapıldı

Akreditasyon Belgesi takdim töreninin ilki 9 Haziran Akredite Günü’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda sosyal mesafe kurallarına göre yapıldı ve törene Kalite Koordinatörü ve Rektör Yardımcı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özlen Kulakaç, öğretim üyeleri ile idari personel katıldı.

Törende konuşan Vedat Ceyhan, Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve idari personelini, eğitim kalitesi açısından önemli olan Akredite Belgesi’ni almalarından dolayı tebrik etti. Daha önce bazı bölümlerde akredite belgesinin alındığını belirten Ceyhan, bu belgenin diğer fakülte bölümleri tarafından da alınması için başvuruda bulunmasını talep etti.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi ise bölüm öğretim üyelerinin bu belgeyi almak için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayarak belgenin 9 Haziran Akredite Günü’nde alınmasının da kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesinin birçok başarılı çalışmaya imza attığına dikkat çeken Dekan Terzi, bu süreçte Üniversite üst yönetiminin her zaman kendilerini desteklediğini belirtti.

HEPDAK tarafından verilen ve 9 Haziran Akredite Günü’nde sunulan belge 4 Nisan 2020 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasını kapsıyor.