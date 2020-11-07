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OMÜ Yaşam Merkezi’nde “İş Kulübü” açılacak

SAMSUN HABERLERİ  | 07.11.2020 12:26 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında "İş Kulübü" protokolü imzalandı.Samsun Valiliği Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında etkin şekilde işleyen bir iş birliği tesis ederek üniversite öğrencilerine ve mezunlara yönelik etkili danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunulması amacıyla öğrencileri iş hayatına hazırlayacak iş birliği protokolü imzalandı.Protokol çerçevesinde, üniversite öğrencilerine ve mezunlara gruplar halinde özgeçmiş hazırlama, yüz yüze ve çevrimiçi mülakat teknikleri, beden dilini doğru kullanma, hitabet, işgücü piyasasının beklentileri gibi iş arama sürecini kolaylaştıracak eğitim ve seminerler düzenlenerek, yoğun danışmanlık hizmetlerinin sunulması, işverenlerin stajyer ihtiyaçlarının karşılanması ve mezuniyet sonrası öğrencilerin İşbaşı Eğitimi Programları kapsamında firmalara yönlendirilmesi hedefleniyor.Yapılacak çalışmalar ile öğrenci ve mezunların istihdam edilmelerinin ve işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesinin sağlanması maksadıyla üniversite bünyesinde OMÜ Yaşam Merkezinde İş Kulübü açılacak.

OMÜ Yaşam Merkezi’nde “İş Kulübü” açılacak

Samsun Valiliği Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında "İş Kulübü" protokolü imzalandı.
Samsun Valiliği Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında etkin şekilde işleyen bir iş birliği tesis ederek üniversite öğrencilerine ve mezunlara yönelik etkili danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunulması amacıyla öğrencileri iş hayatına hazırlayacak iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol çerçevesinde, üniversite öğrencilerine ve mezunlara gruplar halinde özgeçmiş hazırlama, yüz yüze ve çevrimiçi mülakat teknikleri, beden dilini doğru kullanma, hitabet, işgücü piyasasının beklentileri gibi iş arama sürecini kolaylaştıracak eğitim ve seminerler düzenlenerek, yoğun danışmanlık hizmetlerinin sunulması, işverenlerin stajyer ihtiyaçlarının karşılanması ve mezuniyet sonrası öğrencilerin İşbaşı Eğitimi Programları kapsamında firmalara yönlendirilmesi hedefleniyor.
Yapılacak çalışmalar ile öğrenci ve mezunların istihdam edilmelerinin ve işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesinin sağlanması maksadıyla üniversite bünyesinde OMÜ Yaşam Merkezinde İş Kulübü açılacak. İş kulübü faaliyetleri hakkında açıklama yapan Vali Dr. Zülkif Dağlı, “İmzalanan bu protokol ile yoğun danışmanlık ihtiyacı bulunan, özel politika gerektiren dezavantajlı gruplar başta olmak üzere iş arayanlara iş arama motivasyonu ve yöntem desteği sağlanarak kişilerin en kısa zamanda en uygun işe yönelmesi hedeflenmektedir” dedi.

OMÜ Yaşam Merkezi’nde “İş Kulübü” açılacak

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