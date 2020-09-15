OMÜ’de “Eğiticilerin Eğitimi” kaldığı yerden devam

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürütülen, akademik gelişmeyi, ilerlemeyi ve iyileşmeyi amaçlayan “Eğiticilerin Eğitimi” programı, daha önce düzenlenen programların birikimi ve ışığında kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı’nın proje sorumlusu olduğu, yürütücülüğünü ise Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Gökalp’ın yaptığı “Eğiticilerin Eğitimi” programı İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde pandemi tedbirlerine uyularak farklı birimlerden akademisyenleri bir araya getirdi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonundaki programda 14

