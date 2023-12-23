MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuk Şef Ömür Akkor'un hayatı

Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuk Şef Ömür Akkor'un hayatı

23.12.2023 17:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömür Akkor kimdir ve nereli gibi sorular MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Ekranların sevilen yarışması MasterChef'e ara ara bazı şefler konuk oluyor. 23 Aralık 2023 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan MasterChef'in yeni bölümünde Şef Ömür Akkor konuk oldu. Peki, MasterChef Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında ve nereli? Konuk Şef Ömür Akkor'un restoranı var mı?

MasterChef Ömür Akkor'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Hırs ve mücadelenin tavan yaptığı MasterChef All Star'a zaman zaman ünlü şefler konuk oluyor. Bu akşam konuk olarak gelen Şef Ömür Akkor MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. 1975 yılında dünyaya gelen ünlü şef Akkor, 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir. İşte başarılı Şef Ömür Akkor hakkında detaylı bilgiler...

ÖMÜR AKKOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1975 yılında Kilis'te dünyaya gelen Ömür Akkor, Uludağ Üniversitesi mezunudur. 5 sene Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına almıştır. 105 senedir devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmaktadır ve ayrıca 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.

Türk mutfağı üzerine çalışmalar yapan Akkor, 81 şehri gezmiş ve , “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini gerçekleştirmiştir.

Akkor'un 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı olarak literatüre geçmiştir.

ÖMÜR AKKOR

Kitap Mart 2009 tarihinde yayınlanmıştır ve kitapta ilk defa yayınlanarak dünya mutfak literatürüne girmiş olan 140 tarif bulunmaktadır.

Aynı zamanda 'Yemek kitapları Nobeli' olarak da adlandırılmakta olan dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' isimli eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülünü almıştır.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılcık Şerbeti'ne seslendi! "Türk Hukuku'nda görülmüş iş değildir"Kızılcık Şerbeti'ne seslendi! "Türk Hukuku'nda görülmüş iş değildir"
Partneri belli oldu! İşte flaş isimPartneri belli oldu! İşte flaş isim
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandıŞarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Ömür Akkor masterchef all star yaşında ele
En Çok Okunan Haberler
Hain saldırının detayları ortaya çıktı: PKK'lı teröristler saldırı için o anı beklemiş

Hain saldırının detayları ortaya çıktı: PKK'lı teröristler saldırı için o anı beklemiş

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Canlı yayında isyan etti! “Prosedürü bilmiyorsunuz, susun!”

Canlı yayında isyan etti! “Prosedürü bilmiyorsunuz, susun!”

Yer: İstanbul! 1 hafta takip etti, iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yer: İstanbul! 1 hafta takip etti, iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Canlı yayında duyurdu! İşte Yeniden Refah'ın İstanbul adayı

Canlı yayında duyurdu! İşte Yeniden Refah'ın İstanbul adayı

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.