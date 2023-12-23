Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuk Şef Ömür Akkor'un hayatı

MasterChef Ömür Akkor'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Hırs ve mücadelenin tavan yaptığı MasterChef All Star'a zaman zaman ünlü şefler konuk oluyor. Bu akşam konuk olarak gelen Şef Ömür Akkor MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. 1975 yılında dünyaya gelen ünlü şef Akkor, 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir. İşte başarılı Şef Ömür Akkor hakkında detaylı bilgiler...

ÖMÜR AKKOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1975 yılında Kilis'te dünyaya gelen Ömür Akkor, Uludağ Üniversitesi mezunudur. 5 sene Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına almıştır. 105 senedir devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmaktadır ve ayrıca 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.

Türk mutfağı üzerine çalışmalar yapan Akkor, 81 şehri gezmiş ve , “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini gerçekleştirmiştir.

Akkor'un 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı olarak literatüre geçmiştir.

Kitap Mart 2009 tarihinde yayınlanmıştır ve kitapta ilk defa yayınlanarak dünya mutfak literatürüne girmiş olan 140 tarif bulunmaktadır.

Aynı zamanda 'Yemek kitapları Nobeli' olarak da adlandırılmakta olan dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' isimli eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülünü almıştır.





