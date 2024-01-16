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On ayrı suçtan aranan firari Germencik’te yakalandı

16.01.2024 11:31 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Germencik ilçesinde 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 28 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

On ayrı suçtan aranan firari Germencik’te yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre, hırsızlıktan 5 dosya, nitelikli yağmadan 2 dosya, hükümlü ve tutuklunun kaçması, şantaj, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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