YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Önce atlayacağım" dedi, ardından evdeki eşyaları sokağa fırlattı; o anlar kameraya yansıdı

"Önce atlayacağım" dedi, ardından evdeki eşyaları sokağa fırlattı; o anlar kameraya yansıdı

15.09.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, ortalığı birbirine kattı.

Yaşadığı evin balkonuna çıkarak önce atlayacağını söyleyen adam, ardından ise dairede bulunan eşyaları sokağa attı. Uzun süren ikna çabalarının sonucunda özel harekat polislerinin de desteği ile evden çıkarılan şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı bir adam, evinin balkonuna çıkarak atlayacağını söyledi. Mahalleli, şahsı durdurmak için durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra atlamaktan vazgeçen şahıs bu sefer de yaşadığı dairedeki eşyaları sokağa atmaya başladı. Uzun ikna çabalarından sonuç alamayan polis ekipleri ise özel harekat polislerinin desteği ile daireye girerek adamı yakaladı. Olayın ardından şahıs ambulans ile hastaneye götürülürken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçı tezgâhları hamsi ile bereketlendi, palamut kayıplardaBalıkçı tezgâhları hamsi ile bereketlendi, palamut kayıplarda
Mardin’de kaçak elektrik, yatırımlarına engel oluyorMardin’de kaçak elektrik, yatırımlarına engel oluyor
Halı tarlalarında güneşin soldurduğu milyonluk halıların hasatı başladıHalı tarlalarında güneşin soldurduğu milyonluk halıların hasatı başladı
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Eylül Cuma

İmsak
05:10
Sabah
06:37
Öğle
13:05
İkindi
16:35
Akşam
19:22
Yatsı
20:43

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Cuma

Nurhan eczanesi
Kucukcekmece
Taha eczanesi
Basaksehir
Ümraniye ada eczanesi
Umraniye
4. levent metro eczanesi
Kagithane
Eczane aybüke eczanesi
Maltepe
Avcilar merkez eczanesi
Avcilar
Sur eczanesi
Esenler
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.