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  4. Önce 'devam' dedi, sonra VAR'a gitti! Beşiktaş Ümraniyespor maçında 4. dakikada penaltı... İşte o pozisyon

Önce 'devam' dedi, sonra VAR'a gitti! Beşiktaş Ümraniyespor maçında 4. dakikada penaltı... İşte o pozisyon

30.10.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürüyor... 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 4. dakikada penaltı kazanırken, Cenk Tosun takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İşte detaylar...

Önce 'devam' dedi, sonra VAR'a gitti! Beşiktaş Ümraniyespor maçında 4. dakikada penaltı... İşte o pozisyon
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşan Beşiktaş, Şenol Güneş ile 3.5 yıl aradan sonra ilk maçında çıktı. Karşılaşmaya baskılı başlayan Siyah-Beyazlılar, mücadelenin henüz 4. dakikasında penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 2. dakikada ceza sahası içine gelen topta Hollandalı oyuncu Weghorst, pasını takım arkadaşına aktarmak isterken, havalandırdığı topta Ümraniyesporlu Allyson elle oynadı.

ÖNCE 'DEVAM' DEDİ!

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Mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu önce oyunu devam ettirse de top oyun alanını terkettiği esnada oyun durdu ve VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun incelemesinin bitmesini bekledi.

İZLEME TAVSİYESİ GELDİ!

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VAR'da incelenen pozisyonun ardından monitörde izleme tavsiyesi gelince Numanoğlu, izlemeye gitti. Kısa bir izleme süresinin ardından Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

Cenk Tosun, 5. dakikada topun başına geldi ve Şenol Güneş döneminin ilk golünü atan isim oldu.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

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