Önce 'devam' dedi, sonra VAR'a gitti! Beşiktaş Ümraniyespor maçında 4. dakikada penaltı... İşte o pozisyon

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşan Beşiktaş, Şenol Güneş ile 3.5 yıl aradan sonra ilk maçında çıktı. Karşılaşmaya baskılı başlayan Siyah-Beyazlılar, mücadelenin henüz 4. dakikasında penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 2. dakikada ceza sahası içine gelen topta Hollandalı oyuncu Weghorst, pasını takım arkadaşına aktarmak isterken, havalandırdığı topta Ümraniyesporlu Allyson elle oynadı.

ÖNCE 'DEVAM' DEDİ!

Mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu önce oyunu devam ettirse de top oyun alanını terkettiği esnada oyun durdu ve VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun incelemesinin bitmesini bekledi.

İZLEME TAVSİYESİ GELDİ!

VAR'da incelenen pozisyonun ardından monitörde izleme tavsiyesi gelince Numanoğlu, izlemeye gitti. Kısa bir izleme süresinin ardından Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

Cenk Tosun, 5. dakikada topun başına geldi ve Şenol Güneş döneminin ilk golünü atan isim oldu.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)



