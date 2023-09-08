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Önce hayatını kurtardı, sonra hastanede ziyaret etti

08.09.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Ceyhan Nehri’nde kurtardığı kişiyi kalp masajı yaparak hayata döndüren itfaiye eri, hastanede ziyaret etti.

Önce hayatını kurtardı, sonra hastanede ziyaret etti

Hayata döndürülen kişinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan Nehri’nde vatandaşlar bir kişinin akıntıya kapıldığını görünce durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri akıntıya kapılan Yakup A.’yı nehirden çıkarttı. Kalbinin durduğunu fark eden bir itfaiye eri Yakup A.’ya olay yerinde kalp masajı yaparak tekrardan hayata döndürdü. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Yakup A.’yı Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

İtfaiye eri Eşref Şakalar, hayata döndürdüğü Yakup A.’nın durumunun merak edip soluğu tedavi gördüğü hastanede kaldı. Eşref Şakalar, geçmiş olsun dileklerini ileterek Yakup A. ile bir süre sohbet etti.
Yakup A’nın ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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