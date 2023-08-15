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Önce silahla başından vurdu ardından araçla hastaneye getirdi

15.08.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da tartıştığı şahsı önce silahla başından vurup ardından araçla hastaneye getiren şüpheli ve arkadaşları, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, C.T. ile Serkan Tosun arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli C.T. çıkardığı tabanca ile Tosun’u kafasından vurdu. Şüpheli C.T., bir süre sonra başından vurduğu Tosun’u şahsi aracıyla Fırat Üniversitesi Hastanesine getirdi. Başından ağır yaralanan Serkan Tosun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.T. ile birlikte toplamda 3 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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