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ÖNDER'den 28 Şubat mesajı: "Halkın iradesinin yanında, darbelerin karşısındayız"

26.02.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖNDER'den 28 Şubat mesajı: "Halkın iradesinin yanında, darbelerin karşısındayız"

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 28 Şubat'ın yıl dönümüne ilişkin, imam hatip camiası olarak Hakk'ın ve halkın iradesinin yanında, darbelerin karşısında olduklarını bildirdi.

ÖNDER'den yapılan açıklamada, 28 Şubat 1997'de Türkiye'nin darbe ile güne başladığı tarihin üzerinden 25 yıl geçtiği anımsatıldı.

28 Şubat'ın Türkiye için "yüz karası bir dönem" olarak nitelendirildiği açıklamada, "O gün yaşananlar, Anadolu insanı için inancına ve değerlerine bağlı olarak hayatını devam ettiremediği, ülke geleceğinde aktif rol almasının hazmedilmediği bir zihniyetin tezahürü anlamına geliyordu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Darbelerin, antidemokratik uygulamaların mağdurunun tüm toplum olduğu belirtilen açıklamada, 28 Şubat sürecindeki hukuksuz uygulamaların, Batı Çalışma Grubu'nun fişlemeleri ve keyfi yasaklar nedeniyle birçok kişinin mağduriyet yaşadığı aktarıldı.

28 Şubat sürecinde özellikle imam hatip liselerinde okuyan öğrenciler, üniversitelerdeki başörtülü genç kızlar, kamuda çalışan başörtülü memurlar ve dini hassasiyet taşıyan erkekler başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin haklarının gasp edildiği belirtilen açıklamada, "Okullarına alınmayan imam hatip öğrencileri, üniversiteden atılan genç kızlar, ikna odalarında psikolojik baskı altına alınan öğrenciler, polis aracına doldurulup şehrin bir ucundaki ormanlık alana götürülen ortaokul öğrencileri, akademik kariyer hayalleri suya düşen gençlerin yaşadıkları hepimizin zihninde canlı bir tarih sayfası olarak durmaktadır." ifadesi kullanıldı.

- "Gençler için her alanda fırsat eşitliği" vurgusu

Bugün 28 Şubat geride kalmış gibi görünse de darbeci ve vesayetçi zihniyetin varlığını hala sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim bir yandan 28 Şubat süreciyle ilgili hak ihlallerinden bahsedilirken diğer taraftan sürecin aktörlerinin ödüllendirilmesi, milletvekili listelerinde yer alması, ekranlarda akil insanlar olarak sunulması, bu kimselere çeşitli kurumlarda imtiyazlar tanınması, darbeci zihniyetin ortadan kalkmadığını ve uygun konjonktürde harekete geçebileceğini gösteriyor. Örneğin bugün hala eğitim sisteminde ön gördükleri düzenlemeler ile imam hatip ortaokullarının kapatılmasını öneren, halkımızın imam hatip okullarına talebini bir sorun olarak algılayan kurum ya da kişilerin farkında olarak ya da olmayarak 28 Şubat zihniyetinin amaçlarına hizmet ettiğinin farkında olmamız gerekiyor. Biliyoruz ve inanıyoruz ki bundan tam 25 yıl önce insanımız, ülkemiz ve milletimiz üzerine oynanan bu planı elinin tersiyle iterek nasıl kendi iradesine sahip çıktıysa bugün de yarın da bunu yapmaya muktedirdir."

Her alanda fırsat eşitliğinin ayrım yapılmadan tüm gençler için uygulanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Dün olduğu gibi bugün de milletimizin iradesine ipotek koymaya çalışanlarla gençlerimizin hayallerini çalmak isteyenlerle haklarımıza ve değerlerimize göz dikenlerle mücadele edeceğimizi beyan ediyor ve 28 Şubat'ın yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: İmam hatip camiası olarak Hakk'ın ve halkımızın iradesinin yanında, darbelerin karşısındayız." ifadelerine yer verildi.

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