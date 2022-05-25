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Ondokuz Mayıs Üniversitesi "Genç Yunuslarla Hikmet Dilinin İzinde" etkinliği düzenledi

25.05.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ondokuz Mayıs Üniversitesi "Genç Yunuslarla Hikmet Dilinin İzinde" etkinliği düzenledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türklük Bilimi Araştırmaları Topluluğunca "Genç Yunuslarla Hikmet Dilinin İzinde" etkinliği gerçekleştirildi.

OMÜ Yaşam Merkezi'ndeki etkinlikte, derviş kostümlü üç öğrenci, öğrencilerin arasında dolaşarak şiirler okudu.

"Vatandaş, Türkçe konuş" etkinliği kapsamında da öğrenciler, "Ses bayrağımız Türkçe", "Pardon yerine affedersin", "Kampüs yerine yerleşke" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrenciler adına basın açıklaması yapan Uğur Altun, bilinçli Türkçe kullanımının önemine dikkati çekti.

UNESCO'nun 2021'i "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Dil düşüncedir, düşünce harekettir. Hareketimizin estetik, seçkin, insana yakışır olmasını istiyorsak, bunun yolu dilden geçer. Vatan toprağı bir zarf ise o zarfın içindeki en önemli mektup dildir. Mektup eskimiş, yıpranmış, yırtılmış, yer yer yakılmışsa zarfın altın ve gümüş tozlarıyla süslü olması bir anlam ifade etmeyecektir. Bir tercih yapmak zorundayız. Ya hoyratça konuşup hoyratça yaşayacağız ya da Türkçe konuşup Türk kalacağız."

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