Öner’den okullara rehber öğretmen talebi

Bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Kula’ya gelen Eğitim Bir-Sen Manisa İl Başkanı Mesut Öner, ilçedeki okulları ziyareti esnasında önemli açıklamalar yaptı. Okullardaki öğrenci sayısına bakılarak rehber öğretmen ataması yapılmasıyla ilgili konuşan Öner, öğretmenlerin de istek ve sorunlarını dinledi.

Eğitim Bir-Sen Manisa İl Başkanı Mesut Öner, ilçe ziyaretleri kapsamında Kula’yı da ziyaret etti. Bir dizi program ve ziyaretler için Kula’ya gelen Başkan Öner, ilçedeki bazı okulları da ziyaret etti. Eğitim Bir-Sen Kula Yönetim Kurulu üyesi Enver Ay ve diğer üyeleri ile birlikte Fatih Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Öner, burada öğretmenler ve üyeleri ile sohbet etti. Öğretmenlerin istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Öner, öğretmenlerin sorusu üzerine okullardaki rehber öğretmen atamaları için öğrenci sayısına bakılması yönünde açıklamalar yaptı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinde okullardaki öğrenci sayısına göre rehber öğretmen atamasının olumsuz yönlerinden bahseden Öner, 149 kişilik bir okula rehber öğretmen atanmadığını, geçici görevler ile haftanın belirli günlerinde rehber öğretmenin görev yaptığını söyledi.

Okullardaki rehberlik servisleri ile rehber öğretmenlerin öneminden de bahseden Öner, öğrencilerin eğitim hayatında karşılaşabileceği sorunları çözmenin en kolay yolunun rehberlik danışma servisleri olduğunu söyledi. Branş öğretmenlerinin yanı sıra rehber öğretmenlerin öğrenciler ile daha uygun diyaloglar kurup, öğrencilerin eğitim hayatına doğrudan katkı sağlayabildiğini de vurgulayan Öner, öğretmenlerin talebi üzerine bu konunun sıkı takipçisi olacağını söyledi.

Öğretmenler ile bir süre sohbet eden Öner ve beraberindekiler, daha sonra Eğitim Bir-Sen Kula İlçe temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Bir bilenle bilge nesil’ programına katıldı.

